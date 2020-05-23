在家罵鄰居「瘋女人」 仍觸公然侮辱判罰4千

高等法院認為雖然吳女是在屋內罵人，但大門敞開且不特定人可共見共聞，確犯公然侮辱，日前維持一審判罰4000元見解，全案確定。（示意圖）

2020-05-23 16:57:15

〔記者吳政峰／台北報導〕吳姓女子的寵物麝香豬在外便溺，被人拍下檢舉，吳女觀看檢舉影片後，研判是對面王姓鄰居所為，氣得朝王女家方向大罵「瘋女人」，沒想到不在場的王女事後拿著監視錄影檔案，告她公然侮辱。高等法院認為雖然吳女是在屋內罵人，但大門敞開且不特定人可共見共聞，確犯公然侮辱，日前維持一審判罰4000元見解，全案確定。

吳女豢養麝香豬當寵物，經常帶牠遛達，2018年3月間，環保局人員突然查訪其住處，稱有人檢舉她的豬在馬路上便溺、卻無人清理，並拿出檢舉影片為證。吳女觀看完影片後，透過拍攝角度分析，研判是住在對面、剛搬來的王女所為。

吳女不滿檢舉影片只拍到豬隻便溺，卻未拍下後續的清理畫面，當場就在門口和環保局人員吵了起來，而後越講越氣，朝著對面大罵「瘋女人！」一旁的友人也指向王女家。

過沒幾天，吳女收到警方通知，指王女對她提出公然侮辱告訴，她到了警局才知，王女拿出門前的監視錄影器畫面，告她公然侮辱。

吳女承認確實口出「瘋女人」，也知道王女剛搬到對面，但辯稱當時是在自家屋內罵，不屬於「公然」的定義，況且她是批評檢舉事件，而非針對陳女，兩人並不相識。

高院指出，吳女當時雙腳站在門內，但距離大門不遠，門扇敞開，經過勘驗環保局人員的密錄器後，可判定她在罵「瘋女人」時，屬於不特定人皆可共見共聞的情況，且聲音大到可被監視器收錄，為刑法定義的「公然」情況。

高院認為，吳女承認知道王女住在對面，還朝該方向辱罵，加上友人也指向王女住家，可見得吳女確實在罵王女，而非評論檢舉事件。綜上，合議庭判定一審台北地院判罰4000元合理，駁回上訴。

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