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法務部將設「律師資格審查會」 全聯會：廢止貪污司法官的律師證

法務部擬設「律師資格審查會」。（記者吳政峰攝）

法務部擬設「律師資格審查會」。（記者吳政峰攝）

2020-05-23 16:20:08

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部15日公告「律師資格審查會審議規則」草案，將設置「律師資格審查會」，負責律師證書的停止審查、核發、撤銷、廢止及律師執行職務之停止、回復等事項，中華民國律師公會全國聯合會23日發表聲明指出，希望審查會成立後，能廢止涉貪司法官已取得的律師證書。

全聯會指出，法務部擬草案時並未徵詢全聯會的意見，但審議規則涉及貪瀆司法官擔任律師的處理方式，攸關全體律師權益，律師法1月15日修正後已經將「經律師懲戒委員會懲戒除名」要件刪除，對於貪瀆司法官不得發給律師證書，已經取得律師證書者，也應予以廢止（律師法第9條第5項）。

全聯會呼籲，欣見法務部提出審議規則草案，期能於組成審查會後，處理涉貪司法官擔任律師的問題，特別針對已經取得律師證書者，能儘速廢止其證書。

全聯會解釋，律師界向來反對貪瀆司法官擔任律師，但修正前律師法第4條第1項第1款規定：「有下列情事之一者，不得充律師：一、曾受一年有期徒刑以上刑之裁判確定，並依其罪名足認其已喪失執行律師之信譽，經律師懲戒委員會懲戒除名。但受緩刑之宣告，緩刑期滿而未經撤銷或因過失犯罪者，不在此限。」導致貪瀆司法官因犯罪時並非擔任律師期間所為，故無法移付律師懲戒，予以除名，恐成漏洞，希望法務部能看到這點，於審查會成立後，處理這個問題。

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