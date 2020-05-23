蔡壁如質疑國軍欠缺申訴管道 國防部：1985專線滿意度99％

民眾黨立委蔡壁如（中）日前在行政院的書面質詢關切國軍欠缺申訴管道與心輔制度不健全。國防部回覆稱，根據近3年官兵調查問卷顯示，「1985諮詢服務專線」整體滿意度已提升至99%。（資料照）

2020-05-23 11:49:32

〔記者吳書緯／台北報導〕敦睦艦隊群聚感染與269旅黃中尉輕生案，突顯國軍管理仍有缺失；民眾黨立委蔡壁如日前在行政院的書面質詢關切國軍欠缺申訴管道與心輔制度不健全。國防部回覆稱，根據近3年官兵調查問卷顯示，「1985諮詢服務專線」整體滿意度已提升至99%，並在今年推動社團活動等方式，促進官兵心理健康，防止自傷案件再發生。

蔡壁如指出，陸軍269旅半年內發生3名輕生事件、敦睦遠航事件發生「下情不能上達」及「服從長官命令」，再加上近年來軍中因不當管教及霸凌所衍生的人權事件層出不窮。

蔡壁如表示，美國獨立宣言提到「人皆生而平等」，然而軍中顯然並非如此，面對長官需絕對服從、個人意志的被剝奪，受到不公平的待遇，處於高壓環境卻無申訴的管道，也無健全的心理輔導機制，嚴重影響國軍的心靈，因此針對軍中陋習與制度缺失提出質詢。

國防部回覆，國軍為順暢溝通管道，旅級以上有申訴電話、各級主官有民意信箱，並由總督察長室成立「國軍1985諮詢服務專線」，逐年精進服務範圍，針對部隊管理或是幹部管教的案件都是由軍團或是各軍司令部或指揮部層級辦理，且對申訴者的身分保密、收到申訴即刻處理，面對有刁難或報復一律則會主動將申訴人調離單位。

國防部指出，根據近3年基層官兵問卷結果顯示，官兵對「1985諮詢服務專線」整體滿意度已提升至99%，同時2019年及2020年上半年，國防部分別赴各地進行「軍法紀巡迴宣教」，持續強化「國軍1985諮詢服務專線」宣導，教育幹部對依法行政的認知、觀念，以保障官兵合法權益。

國防部表示，國軍現行心理輔導體系是由營以下基層領導幹部負責「初級發掘預防」工作，各級心輔官實施「二級專業輔導」，地區心衛中心及國軍醫院身心科負責「三級醫療處遇」，近3年來列管個案經逐級輔導轉介後，平均肇案率已有效降低，顯見發揮功效。

國防部說明，為精進自傷防治，今年以「推廣社團活動，凝聚單位向心」、「鏈結民間輔導資源、精進心輔機制」、「調整量表施測工具，篩檢轉介防處」及「引進專家學者、研發預警系統」等作為，完善心理輔導措施，促進全體官兵心理健康，防範自傷類案再生。

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