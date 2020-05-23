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台海軍情》重型魚雷威力強大 海軍256戰隊至少5次以魚雷擊沉靶艦

海軍256潛艦戰隊多次進行「戰雷驗證」，以魚雷擊沉靶艦。（圖：資料照）

海軍256潛艦戰隊多次進行「戰雷驗證」，以魚雷擊沉靶艦。（圖：資料照）

2020-05-23 11:28:46

〔記者羅添斌／台北報導〕美國政府在520當天，宣佈出售18枚MK-48 Mod6 AT重型魚雷（MK-48 Mod6 AT HWT）給台灣，金額達到1.8億美元（約新台幣54.46億元），引起國際關切丶中國跳腳。軍方官員今天指出，重型魚雷是以潛制潛丶以潛制海的重要武器裝備，一枚重型魚雷就可擊沉敵方潛艦或是大型水面軍艦，台灣過去至少就有5次以魚雷擊沉靶艦的記錄，威力極為強大。

官員指出，海軍256潛艦戰隊在重大演習如聯興丶漢光演習期，若遇有以潛艦克制敵方海軍艦艇攻擊的實戰項目時，就會實施「戰雷驗證」，也就是以潛艦進行魚雷的實彈射擊。官員表示，海軍256潛艦戰隊現行是以793海龍潛艦丶794海虎潛艦為主力，兩艘潛艦均以現有的「獵鯨一型」魚雷，攻擊模擬敵軍大型水面軍艦或是敵軍潛艦的靶艦，以驗證潛艦戰鬥系統效能丶魚雷導控能力及潛艦人員訓練成果。

他指出，256潛艦戰隊在過去幾次的重要演習期間，至少5度以一枚魚雷就擊沉靶艦，其中，現任參謀總長曙光在擔任256戰隊長時期，就曾締造兩度領軍丶旗下潛艦以魚雷轟沉靶艦的記錄。

根據記錄顯示，2003年10月，軍方舉行聯興90號操演預演時，在台灣西南海域進行潛艦「戰雷驗證」，時任256戰隊長為王天德少將，由793海龍潛艦（艦長為周益群上校）擔綱，分別在8日與14日，兩度發射魚雷擊沉靶艦，當時擔任靶艦的除役軍艦分別是907號富陽軍艦丶918號安陽軍艦。

2005年9月6日，軍方進行漢光21號操演，256潛艦戰隊再次奉命實施「戰雷驗證」，這時擔任256戰隊長的是王昭舉少將，由794海虎潛艦（艦長蔣國泰上校），在台灣西南海域以魚雷擊沉擔任靶艦的927號雲陽軍艦。

2006年及2007年，黃曙光擔任256艦戰隊長，連績兩年奉命在漢光22號及23號演習中，率領旗下潛艦出擊實施「戰雷驗證」，一次是在台灣西南海域，另一次則選在蘇澳外海，這兩次的「戰雷驗證」均成功以魚雷命中靶艦（929邵陽軍艦丶515龍泉軍艦），兩次擔任「戰雷驗證」的潛艦及艦長，分別是793海龍潛艦艦長王華昌上校及794海虎潛艦艦長高嘉濱上校（現任海軍艦隊指揮部指揮官，因磐石軍艦防疫事件暫時調離現職）。

美國政府在520當天，宣佈出售18枚MK-48 Mod6 AT重型魚雷（MK-48 Mod6 AT HWT）給台灣，金額達到1.8億美元（約新台幣54.46億元）。圖為MK48 MOD6 AT型重型魚雷。（圖：取自雷神公司網站）。

美國政府在520當天，宣佈出售18枚MK-48 Mod6 AT重型魚雷（MK-48 Mod6 AT HWT）給台灣，金額達到1.8億美元（約新台幣54.46億元）。圖為MK48 MOD6 AT型重型魚雷。（圖：取自雷神公司網站）。

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