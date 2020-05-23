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批評中央紓困搶話語權？ 柯P：是建議

近期頻頻批評中央紓困，是否要搶話語權？台北市長柯文哲表示，也不叫批評，如果帶著惡意去講才叫批評，他頂多只能算是建議。（記者簡榮豐攝）

近期頻頻批評中央紓困，是否要搶話語權？台北市長柯文哲表示，也不叫批評，如果帶著惡意去講才叫批評，他頂多只能算是建議。（記者簡榮豐攝）

2020-05-23 11:21:56

〔記者沈佩瑤／台北報導〕行政院宣布擴大1萬到3萬元紓困金發放，各縣市搶發錢、卻又喊不夠用，紛紛向衛福部要錢；衛福部長陳時中昨說，會向行政院行文要求增加預算到45億元。對此，台北市長柯文哲今早受訪卻是大打太極，指這表示台灣整個政府E化程度太低，身為資通訊大國，理論上應該要有更好的基礎建設。

柯文哲說，台灣是ICT資通訊大國，理論上應該要更好的基礎建設，像電子身分證、財政歸戶等，但他昨天去立院才在講，北市府推電子公文，到現在還是要蓋章，讓他就會忍不住疑惑不是可以電子公文嗎？這表示在法律上還是有很多一定要用紙張保存的，甚至什麼人事任命還要永久保存。

他認為現在區塊鏈一定比印章蓋在紙上還好保存，表示台灣很多立法、很多基礎建設還是要追上去。

至於近期頻頻批評中央紓困，夫人陳佩琪還在總統蔡英文就職當天，於臉書寫下「選舉臉皮要夠厚」 、「騙到的人就是贏家」等驚人之語，是否要搶話語權？柯切割強調，自己看陳佩琪臉書也都心驚膽戰，還問說怎麼可以寫的這麼有趣，不過他沒有干涉佩琪要寫甚麼，而紓困部分，也不叫批評，如果帶著惡意去講才叫批評，他頂多只能算是建議。

語畢柯又接著說，老實講，萬元紓困那個，現階段真的很難查證，發下去要一年後才能看到數據，「要再拿回來我看也是困難」。

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