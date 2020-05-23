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首頁　>　臺北市

「不用等中央！」搶在蔡政府之先 國民黨宣布執政地盤啟動振興措施

疫情逐漸趨緩，蔡政府日前釋出6、7月就會推出振興經濟措施，先前多次要求以發現金取代振興券被駁回的國民黨，決定再度出招，搶快在蔡政府之前先自行宣布啟動振興措施，打算透過藍營執政地方政府推出拼觀光措施，以及跨縣市合作，爭取民眾認同。（資料照）

疫情逐漸趨緩，蔡政府日前釋出6、7月就會推出振興經濟措施，先前多次要求以發現金取代振興券被駁回的國民黨，決定再度出招，搶快在蔡政府之前先自行宣布啟動振興措施，打算透過藍營執政地方政府推出拼觀光措施，以及跨縣市合作，爭取民眾認同。（資料照）

2020-05-23 10:13:45

〔記者施曉光／台北報導〕疫情逐漸趨緩，蔡政府日前釋出6、7月就會推出振興經濟措施，先前多次要求以發現金取代振興券被駁回的國民黨，決定再度出招，搶快在蔡政府之前先自行宣布啟動振興措施，打算透過藍營執政地方政府推出拼觀光措施，以及跨縣市合作，爭取民眾認同。

國民黨主席江啟臣昨晚在臉書以「拼觀光脫困，國民黨振興啟動」為題發文宣布，在防疫原則下，國民黨會持續進行跨縣市合作，增加民眾進行互訪旅，強化業者落實所有旅遊防疫措施，各縣市在互惠、安全的基礎下，振興旅遊業，他還向蔡政府嗆聲，「不用等中央，國民黨振興已啟動！」

江啟臣表示，疫情期間，觀光業受到重創，「等中央政策，不如國民黨執政縣市自己超前部署」，藍營執政的金門縣有「金酒」（金門高粱酒），新北市則有「金九」（金山、九份），「我們讓『金酒』加『金九』，蹦出新滋味！邀請好朋友們一起去『新北』『金門』觀光旅遊。」

他並特別介紹新北市政府與金門縣政府所推出的「金新款待，真心款待」旅遊景點，包括總長145公里的新北市青春山海線，與金門三大玩法「遊金門類出國」、「親子遊金門」、「金門大膽玩」，還強調這兩個地方政府在各景點有強化防疫，共推「OK認證」，能讓國人安心旅遊。

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