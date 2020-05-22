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港人查詢移民量暴增 直言要立刻走

中國人民代表大會強推香港版國安法，引發港人不安，移民查詢也急增。圖為台北一家提供在台庇護港人工作的餐廳，櫥窗展示香港民主抗爭運動模型。（路透）

中國人民代表大會強推香港版國安法，引發港人不安，移民查詢也急增。圖為台北一家提供在台庇護港人工作的餐廳，櫥窗展示香港民主抗爭運動模型。（路透）

2020-05-22 23:42:02

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國人民代表大會強推香港版國安法，引發港人不安，不僅「翻牆」軟體「虛擬私人網路（VPN）」應用程式下載量暴增，就連移民查詢也急增，顧問公司說，年輕人態度堅定，直言「有沒方法立刻走」。

「香港〇一」22日引述移民顧問文偉成說法，原本移民查詢數量受疫情影響，從去年反送中運動期間的單日上百件，掉到10幾件，但是國安法消息一傳出，22日查詢量急遽反彈驟增10倍，回到上百件，大多為30到40歲人士，「一些人態度好堅定，不是查詢，就是直接說有沒方法立刻走」。

移民顧問指出，去年反送中運動前，30歲以下移民申請人僅5%，現在已經增加到30%，年輕人有的將原本存的買房頭期款，當作移民資金，沒能力投資移民的就選擇技術或創新科技移民。

美聯移民顧問策略總監鄭天殷也說該公司現在移民查詢增加5倍，且20到30歲申請者增多。星之谷移民顧問董事總經理莊鈺洪說，台灣移民門檻低，只需要160萬港幣（約625萬台幣），且1年內可拿到護照，是不少港人的移民首選。

同時，Google搜尋關鍵字「移民」、「台灣」等字眼也增加4倍之多，「國安法」與移民的搜尋關聯度更達0.99。

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