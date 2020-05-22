公務員出包搶退休 可無限期剝奪退休金

司法院推公懲法修正案，公懲會未來將改為懲戒法院。（記者吳政峰攝）

2020-05-22 23:16:34

〔記者吳政峰／台北報導〕公務員懲戒法修正案今天（22日）在立法院完成三讀，配合「公務人員退休資遣撫卹法」規定修正，新增「防搶退條款」，只要公務員接受監察院調查，即不得申請退休，至於在出事後、送監察院前的空窗期，雖然可退休，但日後公懲會認為情節重大，仍可剝奪其退休金，無法逃過懲戒。

舊法規定，只有在懲戒案移到公懲會審理期間，公務員才不得申請退休，新法則把時間往前推，只要案件送進監察院，即不得退休或資遣，惟在監院審查前，公務員仍可申退，是否可能成為漏洞？

一名法官指出，即使公務員一出包就申請退休，所屬機關如認為違失情節重大，仍可先予以「停職」，依照公務員退撫法，只要被停職，機關應不予受理其退休案；倘若機關包庇，未停職，核准退休案，事後公懲會審理判定違失情節重大，仍可依公懲法第9條回溯剝奪其退休金。

換言之，搶退對於犯下重大違失者並無實質意義，且剝奪退休金的懲戒處分並無時效限制，即使是20、30年前的行為也無法逃過懲戒。

公懲法本次的防搶退條款，除了配合退撫法修正規定，也是比照去年通過的法官法修正案，把時點推前到監院審查階段，避免不肖公務員搶退，引發社會觀感不佳。

惟本次修法並未解決懲戒時效過短問題，減少退休（職、伍）金、降級、減俸、罰款、記過或申誡的懲戒時效仍維持5年，亦即違失時點到案件移送公懲會的時間如果超過5年，公懲會就不得判處減少退休金等懲戒。

真理大學法律系副教授吳景欽認為，公務員的業務性質特殊，具高度保密性，尤其是官階越高的人，掌握更高的機敏資料，通常要等到離職或退休，在職的違失情節才會被繼任者或下屬舉報，時間通常早已超過5年，遺憾本次修法未拉長時效，法條依然形同具文。

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