高中以下學校畢旅、校外教學解禁 教育部：須採實名制

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情趨緩，教育部今天發函給22個縣市政府教育局，高級中等以下學校及幼兒園（所），可舉辦校外教學、畢業旅行、戶外教育等活動。（記者林曉雲攝）

2020-05-22 19:49:26

〔記者林曉雲／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）國內疫情趨緩，教育部今天發函給22個縣市政府教育局，高級中等以下學校及幼兒園（所）可舉辦校外教學、畢業旅行、戶外教育等活動，但須配合中央流行疫情指揮中心「防疫新生活運動」原則， 注意防疫措施，例如保持社交距離、量體溫、勤洗手、必要戴口罩等，也仍須採實名制。

今年因疫情之故，學校的畢業旅行、校外教學等均暫緩辦理，教育部今天發函解禁。教育部說明，近日因應疫情趨緩，配合中央流行疫情指揮中心5月8日及5月13日發布之「防疫新生活運動」，學校可適時辦理 室內外集會、校外教學及戶外教育等活動。

但教育部提醒，學校辦理室內外集會、校外教學及戶外教育等活動，應維持社交距 離、配戴口罩；校外教學活動及畢業旅行、戶外教育等活動，則要留意景點、住宿地點規劃，做好防疫，遵守「防疫新生活 運動」之指引並確實執行。

參與者須保持社交距離，保持室內1.5公尺、室外1公尺；無法維持社交距離時，應戴口罩；或可運用隔板將座位隔開，或採取梅花座維持適當的安全距離。而參與者出入各類場所，無論室內室外皆要量體溫，隨時保 持手部清潔，也應於入口及場所內提供洗手用品或設備。

此外，教育部提醒學校舉辦活動應採取實名制，確實執行人流管制及環境的清潔消毒。如有發燒或有呼吸道症狀者，應儘速就醫後在家休息，避免參加活動；而學校安排參訪及住宿地點，應選擇消防安全檢查及建築物公共安全檢查合格者；有關活動交通、住宿及地點規劃，相關防疫措施，請依中央疫情指揮中心發布之「COVID-19（武漢肺炎）因應指引：社交距離注意 事項」、「COVID-19（武漢肺炎）因應指引：大眾運輸」、「COVID-19（武漢肺炎）因應指引：公眾集會」及其最新發布相關規定辦理。 而因應未來疫情可能發展變化，後續辦理相關活動仍應依中央流行疫情指揮中心最新指示配合辦理。

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