北市鬆綁畢典、畢旅 學童雀躍：悲傷心情又開心起來

台北市政府宣布有條件鬆綁畢業典禮、畢業旅行。（記者沈佩瑤攝）

2020-05-22 17:02:59

〔記者蔡亞樺／台北報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，台北市政府今日上午宣布有條件鬆綁畢業典禮、畢業旅行，公布相關指引。有國小動作快速，已經規劃好不過夜的畢業旅行，國小學童得知後，十分雀躍地說，悲傷心情又開心起來，6年的時光能留下歡樂回憶。

長安國小校長嚴淑珠受訪表示，原本規畫畢業旅行3天2夜、排在4月出發，因疫情關係找家長、畢業班老師討論作修正，如今疫情趨緩再做稍微修改更動，畢業旅行將改為2天單日來回、不住宿的行程，第一日安排到桃園青年體驗營、第二日從九族文化村改到六福村，2日中間的晚上在校安排營火晚會，讓孩子盡興遊玩。

至於畢業典禮，嚴淑珠說，當天安排在學校演藝廳的室內場地，開放一個學生一個家長參加、採梅花座的方式，無法到場的家長仍可以在家線上觀賞畢典活動，配合防疫，參加家長採實名制、防疫措施也不會少，相信家長為了孩子健康都願意配合。

有長安國小學童開心笑說，本來以為沒有畢旅，每天都在祈求老天爺疫情早點結束，可以參加畢業旅行，現在學校已經規劃有2天校外教學，還有營火晚會，悲傷心情又開心起來，度過歡樂時光又能留下回憶。

畢業典禮鬆綁後將不受室內100人、室外500人的人數限制，家長可參加，學童說，本來爸爸跟媽媽2人吵著誰要來，現在2個人都可以來了，但現在網路發達，其實可以從網路上看到錄製影片，也不會太可惜。

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