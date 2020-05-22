為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

北市鬆綁畢典、畢旅 學童雀躍：悲傷心情又開心起來

台北市政府宣布有條件鬆綁畢業典禮、畢業旅行。（記者沈佩瑤攝）

台北市政府宣布有條件鬆綁畢業典禮、畢業旅行。（記者沈佩瑤攝）

2020-05-22 17:02:59

〔記者蔡亞樺／台北報導〕隨著武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，台北市政府今日上午宣布有條件鬆綁畢業典禮、畢業旅行，公布相關指引。有國小動作快速，已經規劃好不過夜的畢業旅行，國小學童得知後，十分雀躍地說，悲傷心情又開心起來，6年的時光能留下歡樂回憶。

長安國小校長嚴淑珠受訪表示，原本規畫畢業旅行3天2夜、排在4月出發，因疫情關係找家長、畢業班老師討論作修正，如今疫情趨緩再做稍微修改更動，畢業旅行將改為2天單日來回、不住宿的行程，第一日安排到桃園青年體驗營、第二日從九族文化村改到六福村，2日中間的晚上在校安排營火晚會，讓孩子盡興遊玩。

至於畢業典禮，嚴淑珠說，當天安排在學校演藝廳的室內場地，開放一個學生一個家長參加、採梅花座的方式，無法到場的家長仍可以在家線上觀賞畢典活動，配合防疫，參加家長採實名制、防疫措施也不會少，相信家長為了孩子健康都願意配合。

有長安國小學童開心笑說，本來以為沒有畢旅，每天都在祈求老天爺疫情早點結束，可以參加畢業旅行，現在學校已經規劃有2天校外教學，還有營火晚會，悲傷心情又開心起來，度過歡樂時光又能留下回憶。

畢業典禮鬆綁後將不受室內100人、室外500人的人數限制，家長可參加，學童說，本來爸爸跟媽媽2人吵著誰要來，現在2個人都可以來了，但現在網路發達，其實可以從網路上看到錄製影片，也不會太可惜。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
照片曝光！最後一人脫離葉克膜 50多歲男撐33天被醫護救回來
2020-05-22 16:51

照片曝光！最後一人脫離葉克膜 50多歲男撐33天被醫護救回來
雙鐵連假可否售站票? 陳時中：如加掛車廂能解決更好
2020-05-22 16:08

雙鐵連假可否售站票? 陳時中：如加掛車廂能解決更好
外資湧入 廠辦需求增 土城廠辦首選

外資湧入 廠辦需求增 土城廠辦首選
「嘉玲」回來了！連續40天無本土案例 408人解除隔離
2020-05-22 15:10

「嘉玲」回來了！連續40天無本土案例 408人解除隔離
新北畢典、畢旅可以辦了！侯友宜：可不限制室內外人數
2020-05-22 10:05

新北畢典、畢旅可以辦了！侯友宜：可不限制室內外人數
花旗全球外幣通｜線上刷卡消費 $0手續費

花旗全球外幣通｜線上刷卡消費 $0手續費
教育部發函各校畢業典禮採實名制 不受室內100、室外500人限制
2020-05-21 14:58

教育部發函各校畢業典禮採實名制 不受室內100、室外500人限制
中市宣布高中職以下畢業典禮照辦 須採實名制
2020-05-21 10:35

中市宣布高中職以下畢業典禮照辦 須採實名制
臺北市今日熱門
2020-05-17 21:00

深夜特集》看完做惡夢！ 港片「四大惡人」讓你又愛又恨？！ 影片

2020-05-15 19:21

男嘿咻完偷拍女友胯下 被分手竟飆「看我怎麼報復妳」

2020-05-15 22:40

北市共融遊戲場「不方便」 議員批：做半套

2020-05-15 19:32

江啟臣批蔡政府成績單滿江紅 民進黨：多數國人滿意

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播