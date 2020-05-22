《週刊王》爆劉建忻電腦遺失被駭 總統府：假新聞

總統府發言人黃重諺駁斥《週刊王》的報導。（資料照）

2020-05-22 16:46:48

〔記者李欣芳／台北報導〕《週刊王》題為「獨家／總統府洩密案真相大白 劉姓副秘書長：筆電已遺失」的報導，暗指總統府副秘書長劉建忻因個人筆記型電腦遺失被駭，導致洩密，總統府今天下午嚴正駁斥是假新聞，給予強烈譴責，要求《週刊王》立即更正。

報導指出，總統府追查來源，初步調查發現相關資料是來自府內劉姓副秘書長的電腦，進一步追溯源由，竟然該員的個人筆記型電腦意外遺失；至於遺失的過程、地點與可能涉及的動機，目前府方仍持續追查中。

報導指稱，經府方調查人員詢問，劉姓副秘書長表示，「駭客」發送的內容與他存放在筆電裡的文件相同，但他的筆電已在日前遺失；調查人員目前正針對劉姓副秘書長的說法做進一步的查證，追查遺失的地點，釐清是「遭竊」、「丟失」或是有其他的可能，除了了解背後的動機外，並全力追查筆電的下落。

總統府發言人黃重諺今天下午表示，這是一則典型的假新聞，相關內容全為杜撰不實，總統府包括劉副秘書長在內，並無個人電腦遺失一事。

強烈譴責 要求《週刊王》立即更正

黃重諺說，另外，有關不法造假文件散佈等案，目前正由有關單位進行偵查中，對於《週刊王》炮製假新聞為造假文件吹不實風向，將黑函洗白，我們給予強烈譴責，並要求該刊立即更正。

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