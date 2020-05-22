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照片曝光！最後一人脫離葉克膜 50多歲男撐33天被醫護救回來

張上淳曝光加護病房內醫護人員搶救重症病患影像。（記者吳亮儀攝）

張上淳曝光加護病房內醫護人員搶救重症病患影像。（記者吳亮儀攝）

2020-05-22 16:51:08

〔記者吳亮儀／台北報導〕國內已有408名武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病患解除隔離，中央流行疫情指揮中心今天宣布，最後一名使用呼吸器的重症病患也可不用再仰賴呼吸器，同時也曝光醫護人員搶救重症病患，5人全副防護裝備，在加護病房內和死神拔河，從鬼門關救回重症病患的畫面。

指揮中心專家小組召集人張上淳今天說明國內武漢肺炎確診病患的狀況。一名50多歲的男性病患有癌症病史，且長期抽菸，確診感染武漢肺炎後併發重症，很快呼吸衰竭，到醫學中心搶救、還出現休克，是很嚴重的重症個案。

張上淳說，這名病患曾和確診病例接觸過，居家隔離期間發病，在3月31日入住一家區域醫院，4月4日出現呼吸衰竭，並且立即插管、使用呼吸器，4月5日轉院進到加護病房，當天就裝上葉克膜。

張上淳說，這病患待在加護病房足足46天，從4月4日到5月11日使用呼吸器長達37天，裝上葉克膜的時間是從4月5日到5月8日，長達33天。

張上淳說，該案目前已經脫離呼吸器，且恢復狀況也非常好，也正準備出院。他指出，重症病患至少要動用5位醫護全副武裝，穿上密不透風的防護裝備，替患者脫離葉克膜。

張上淳也提醒，像是有癌症病史、抽菸的人都是感染和重症的高風險族群，提醒民眾注意。

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張上淳指出，這名病患入院後併發肺炎重症，需要上呼吸器和葉克膜維持生命。（記者吳亮儀攝）

張上淳指出，這名病患入院後併發肺炎重症，需要上呼吸器和葉克膜維持生命。（記者吳亮儀攝）

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