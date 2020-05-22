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解密！刑事局長去年赴中國交流 原來是參加警察學術研討會

刑事局長黃明昭去年曾率隊赴中國交流。（資料照）

刑事局長黃明昭去年曾率隊赴中國交流。（資料照）

2020-05-22 16:59:44

〔記者邱俊福／台北報導〕儘管目前兩岸政治氣氛低迷，但陸委會主委陳明通昨天在立院透露，我國刑事局長去年曾赴中國進行交流，說明兩岸事務性交流仍持續進行。據了解，刑事局長黃明昭去年是率隊前往中國瀋陽，參加「海峽兩岸暨香港、澳門警學研討會」，持續透過管道與中國公安合作打擊犯罪。

一位熟悉兩岸共同打擊犯罪工作的高階警官透露，不管政治環境如何變遷，兩岸警察在跨境組織犯罪、毒品走私等重大治安問題，始終保持溝通管道，並透過學術交流，進行實務單位間的合作。

這項兩岸四地警學研討會，從2006年開始進行第一屆，當年總統為陳水扁，遠比2009年簽訂「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」更早，首屆由中國警察協會主辦，隨後由香港警務處、澳門警察總局與台灣刑事偵防協會先後主辦。

當時，是因兩岸四地認為兩岸互動日益頻繁，交通、金融交易更加便捷，同時也提供兩岸犯罪組織，從事跨境各種犯罪的有利條件，希望透過舉辦研討會交流，進一步確保社會治安。

去年底，這項研討會邁入第14屆，並在中國瀋陽市舉辦，我方由刑事局長黃明昭率隊前往參加，與中國、香港、澳門的治安實務人員進行交流。

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