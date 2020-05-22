遠航退票申報達1.4億 民航局：6月中啟動退款作業

遠航停飛後申請退票金額達1.4億，民航局指出，目前預計6月中開始退款。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2020-05-22 16:26:47

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕遠東航空去年12月13日無預警停飛後，其民用航空運輸業許可也經交通部民用航空局報請交通部廢止，民航局表示，遠航停飛後，截至4月15日止，申請退票共有近12萬筆，申報金額約1.4億元，相關資料目前由遠航所委託的律師審查中，預計6月中就可將款項退還給消費者。

民航局表示，遠航在停航前，已出現航機異常故障增加、財務風險升高等跡象，民航局於107年要求業者建立旅客預付票款保障機制，由遠航委託律師設立消費者信託財產專戶，遠航停航後，保障機制即刻啟動。

交通部今年1月31日廢止遠航民用航空業許可後，遠航委託的律師於2月10日公告受理退票至4月15日止，民航局表示，總計受理登記11萬8千多筆，申報金額約1.4億元，由於信託財產現金計有1.68餘億元，專戶現金確定足以支應已登記退票金額。目前遠航委託律師仍進行資料審查作業，預計6月中公告後開始退款，申請退票旅客可持續注意遠航官網公告資訊。

另外，律師審查資料過程中，發現部分以信用卡購票旅客，僅向遠航辦理退票登記，並未向發卡銀行申請爭議帳款，此類旅客辦理退費時，需將退款帳戶資料提供予遠航，相關作業方式，也會於遠航官網公布。

民航局表示，後續待退票作業辦理完畢後，專戶剩餘款項，遠航委託的律師將依信託契約歸還遠航。

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