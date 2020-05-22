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雙鐵連假可否售站票? 陳時中：如加掛車廂能解決更好

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（指揮中心提供）

2020-05-22 16:08:25

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵、高鐵連續假期開放銷售站票、自由座措施多次轉彎後，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，雙鐵是講總量管制，人群不宜太密切接觸，如果能加掛車廂就能夠解決（運能需求）當然更好。

另外，對於學校畢業典禮有限度開放該如何做，陳時中則說，因為不知道每所學校的場地多大，無法明確規定，但主要就是原則上要有社交距離、準備乾洗手設施等，且不建議生病的人參加。

陳時中表示，對於雙鐵不會一定要求說不能販售站票，是說要總量管制，在能保持人與人距離的情況下，可以有限度開放；至於是否用加掛車廂方式來滿足運能，就不用販售站票，陳時中說，這就要交由交通部、鐵路機構在專業上的安排，他只是不贊成車廂內太擁擠。

對於學校舉辦畢業典禮，陳時中說，現在原則上就是舉辦畢典時，人員要能維持社交距離，無法維持時就要戴口罩；場地周邊要準備洗手、乾洗手設施，且不建議有生病的人參加。

指揮中心原定明日要去墾丁做防疫旅遊示範，但現在遇到梅雨，是否還會如期舉辦，陳時中說，下雨會增加一些不方便，若有豪大雨產生災情的話才會取消，如果沒有那樣的情況還是會去墾丁。

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