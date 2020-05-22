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中國兩會今年沒提「九二共識」 學者：馬英九尷尬了

中國全國人大政協會議此刻正在北京召開，不過，無論是政協的工作報告，或是中國國務院總理李克強r今天發表的政府工作報告，在涉台部分都未提到「九二共識」，成功大學政治系教授洪敬富認為，中方連帶都不帶一句，相當耐人尋味，也讓國民黨、前總統馬英九尷尬。（資料照）

中國全國人大政協會議此刻正在北京召開，不過，無論是政協的工作報告，或是中國國務院總理李克強r今天發表的政府工作報告，在涉台部分都未提到「九二共識」，成功大學政治系教授洪敬富認為，中方連帶都不帶一句，相當耐人尋味，也讓國民黨、前總統馬英九尷尬。（資料照）

2020-05-22 15:57:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國全國人大政協會議此刻正在北京召開，不過，無論是政協的工作報告，或是中國國務院總理李克強今天發表的政府工作報告，在涉台部分都未提到「九二共識」，成功大學政治系教授洪敬富認為，中方連帶都不帶一句，相當耐人尋味，也讓國民黨、前總統馬英九尷尬。

從馬英九執政後，中國的政府工作報告在涉台部分，幾乎年年都提到「九二共識」， 2019年政府工作報告，也重申「一個中國」、「九二共識」、「和平統一」、反台獨立場，並新增對台綱領「習五條」。

洪敬富分析，「九二共識」已成「政治毒藥」，在台灣的主流民意遭否決，民進黨不可能接受，國民黨內部也有檢討的聲浪。「九二共識」缺少國民黨的「裡應外合」，中國變成唱獨角戲，在國民黨沒有新的兩岸論述出來前，北京「以靜制動」。

洪敬富表示，今年的兩會恐讓「九二共識」的擁護者，包括馬英九、蘇起等人，相當尷尬與焦慮，他們原以為「九二共識」是政治資產，但「九二共識」在政治光譜上，已趨向於深藍、極少數，連中國都意識到台灣社會對「九二共識」態度的轉變。他建議，政治人物應體察民意趨向，國民黨討論兩岸論述時也能有所覺悟。

洪敬富也認為，中國現在處境內外交迫，原本今年要達成「全面建成小康社會」，但受到疫情影響，經濟與就業情勢嚴峻，復工復業也不理想，加上美中之間非常直白的對抗，兩岸不會是中國最優先處理的議題。

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