豪雨轟炸南台灣 氣象局：入夜會稍減弱

氣象局針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。（氣象局提供）

2020-05-22 15:54:11

〔記者羅綺／台北報導〕受滯留鋒面及西南氣流影響，今日易有短時強降雨，中央氣象局下午15時05分發布豪雨特報，高雄市、屏東縣為超大豪雨地區，嘉義縣為大豪雨地區；氣象局表示，入夜至明日晨降雨強度將稍減弱。

氣象局表示，今日白天為此次滯留鋒面及西南氣流影響最明顯的時段，各地天氣不穩定，易有局部大雨或豪雨，並有短時強降雨發生的機率，尤其高屏地區有局部豪雨以上等級降雨發生，山區須注意持續性降雨，沿海、平原及都會區須注意中尺度對流通過時帶來的短時強降雨、雷擊及強陣風。

氣象局進一步表示，入夜至明日晨降雨強度將稍減弱，但各地仍有大雨或豪雨發生的機率。明日白天至下週一西南氣流逐漸減弱，鋒面亦南移至巴士海峽，整體降雨有減緩趨勢。

氣象局指出，高雄市山區、屏東縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，嘉義縣山區及高雄市、屏東縣有局部豪雨或大豪雨；苗栗縣山區、臺中市山區、雲林縣山區、花蓮縣山區、臺東縣山區及南投縣、臺南市有局部大雨或豪雨；嘉義以北及基隆北海岸、宜蘭、臺東、澎湖有局部大雨發生的機率。

此外，氣象局也針對「高雄市、屏東縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。

氣象局提醒民眾請注意強陣風、雷擊及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水，山區請注意坍方、落石及土石流。

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