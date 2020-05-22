打臉片》中共兵推「24小時解放台灣」可行？ 退役艦長：自嗨兵棋推演

中國雜誌社《艦船知識》發佈11分鐘的兵推影片，聲稱中國能在24小時解放台灣。（翻攝《艦船知識》微博）

2020-05-22 17:48:40

〔記者楊劼恩／台北報導〕5月20日是蔡英文總統連任第一天，就在台灣人民關注就職典禮的時候，海峽另一端卻有動作，中國的《艦船知識》雜誌20日當天發布了一段11分鐘的兵推影片，聲稱若中國有意攻台，可以在4分鐘內癱瘓機場、24小時解放台灣，影片一推出就引發爭議，但軍事專家卻對兵推內容有許多質疑。

這段11分鐘的兵推影片顯示，每個飛彈跟軍事武器的命中率都是百分之百，對此，退役軍艦艦長呂禮詩表示：「每一個裝備都不會是命中率百分之百，它一定都是有一個合理的命中率。」而呂禮詩也從兵推影片發現許多不合理的漏洞，針對影片中以飛彈攻擊台灣機場的言論，他說：「以彈道飛彈而言，當然很像它這樣子（轟炸機場）運用，可是你不可能只攻擊了機場，港口卻沒有攻擊，還讓幾乎所有的海軍艦艇全部出港。」

對於國軍的IDF戰機發射了天劍二A反輻射飛彈，中國兵推說明能以海軍艦艇發射飛彈攔截的狀況，呂禮詩表示：「這是不可能發生的狀況，因為它不是追擊彈道，而是交叉彈道，交叉彈道的速度要是飛彈速度的兩倍以上才追得上，而且需要提早預警，不要講說解放軍，連美軍都沒有這樣的作為。今天它模擬了這麼多，可是在物理上面、在戰術上面，其實都是非常難達到的，這個就是一個自嗨的兵棋推演而已。」

中國媒體在20日台灣總統就職時大動作兵推，就有人懷疑是否經過習近平的授意，對此呂禮詩說明：「《艦船知識》只是一個很外圍的媒體雜誌，因為中國是威權體制，所以他們想要揣摩上意，而且我們看蔡總統就職所提到的很多事情，對岸到目前為止都沒有任何回應，因為中國這兩週是兩會召開的時間，大家可能會問責這段時間武漢肺炎蔓延的狀況等，對習近平而言這個才是重中之重，至於說這個很外圍的雜誌社做這些專題，其實他只是為了自己的聲量、銷售量，所做出一種譁眾取寵的東西而已。」

退役艦長呂禮詩說明兵推影片中許多不合理之處。（記者楊劼恩攝）

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