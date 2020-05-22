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中國全國人大開幕 涉台報告未提「九二共識」

中國全國人大會議今天上午9時在北京人民大會堂開幕，中國總理李克強發表政府工作報告。工作報告內容涉台部分，提到「堅持對台工作大政方針，深化兩岸融合發展，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一」。值得注意的是，與昨天的全國政協工作報告都未提「九二共識」。（取自網路）

中國全國人大會議今天上午9時在北京人民大會堂開幕，中國總理李克強發表政府工作報告。工作報告內容涉台部分，提到「堅持對台工作大政方針，深化兩岸融合發展，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一」。值得注意的是，與昨天的全國政協工作報告都未提「九二共識」。（取自網路）

2020-05-22 17:22:03

首次上稿 10:09
更新時間 17:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國全國人大會議今天上午9時在北京人民大會堂開幕，中國國務院總理李克強發表政府工作報告。工作報告內容涉台部分，提到「堅持對台工作大政方針，深化兩岸融合發展，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一」。值得注意的是，與昨天的全國政協工作報告都未提「九二共識」。

對此，陸委會表示，中華民國是主權完整的國家，台灣人民堅定拒絕矮化台灣、破壞台海現狀的「一國兩制」，這是我們的原則與底線。兩岸關係雙方均有責任，呼籲對岸應在蔡總統提出的「和平、對等、民主、對話」的基礎上，良性互動、化解分歧。

根據中國2020年政府工作報告，涉台部分提到，「我們要堅持對台工作大政方針，堅決反對和遏制台獨分裂行徑，完善促進兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。」

至於昨天下午開幕的全國政協會議，中國全國政協主席汪洋在涉及港澳台的部分，報告僅說：「支持港區全國政協委員積極發聲，凝聚止暴制亂、恢復秩序的正能量。宣傳『一國兩制』在澳門的成功實踐。指導舉辦第15屆河洛文化研討會，參與舉辦第11屆海峽論壇，就兩岸基層治理等交流溝通。加強同海外僑胞聯繫。

在談到2020年涉港澳台的工作時，汪洋說，「緊緊圍繞推動『一國兩制』行穩致遠，強化港澳委員政治責任和使命擔當，堅定支持完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制。深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往」。

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