武漢肺炎》居家檢疫泡夜店男GG了 罰百萬還送集中安置

警方查證身分時，M-Police當場跳出是居家檢疫／隔離對象。（記者姚岳宏翻攝）

2020-03-22 20:52:49

〔記者姚岳宏、陳心瑜／台北報導〕居家檢疫還四處趴趴走，這下要倒楣了！月中才從國外疫區返台的35歲黃姓男子，不遵守居家檢疫規定，今凌晨竟跑到台北市大安區夜店狂歡，被警方當場查獲，由於他刻意規避監測，還到人群聚集場所，嚴重違反防疫規定，警方已通報新北市衛生局，被從重裁罰100萬元，並送集中檢疫場所強制安置。

據悉，黃姓男子年約35歲，本月中才從國外疫區回來，他疑似在家待了多天，心情苦悶，才想趁周末夜找友人到夜店喝酒，另據了解，黃男怕被防疫單位定位發現，出門刻意不帶手機。

警政署指出，為配合政府防疫政策，嚴防居家檢疫（隔離）四處趴趴走，通令各警察局於週六、日，針對轄區大型酒店（club）、夜店、PUB、飲酒跳舞等易引起群聚感染、密閉的營業場所，實施擴大臨檢。

其中台北市警局利用M-Police小電腦，當場尋獲1名居家檢疫期間上夜店男子，警方已通報衛生主管機關。

新北市政府衛生局表示，由於夜店為密閉空間，加上男子惡意外出，因此從重罰處100萬元，並且強制安置至集中檢疫所。衛生局也呼籲，為自己也為他人好，居家檢疫民眾於14天檢疫期間不得外出，違者將重罰10萬至100萬元。

警政署呼籲，現在是國內防疫關鍵時刻，為避免社區擴大感染，維護國人身體健康，進而成功守住第二波疫情，請居家隔離或居家檢疫的民眾確實遵守相關法令規定，切勿心存僥幸，四處趴趴走，除當事人本身受到重罰外，更可能增加群聚感染之風險；警政署已要求各警察局運用M-Police查詢身分並會同衞生和經發單位加強臨檢查察，以有效防堵居家檢疫、居家隔離者違反規定的情事發生。

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警方臨檢忠孝東路四段夜店時，意外查出有居家檢疫對象在店內喝酒。（記者姚岳宏翻攝）

警方查證身分時，M-Police當場跳出是居家檢疫／隔離對象。（記者姚岳宏翻攝）

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