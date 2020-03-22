北市定電子煙罰則 未滿18歲吸食最高罰萬元

台北市市政會議日前也通過「台北市電子煙管理自治條例」草案，初步規劃18歲以下禁止吸食、業者賣給未成年者最高罰5萬等，4月15日議會開議後送審通過就上路。（記者沈佩瑤攝）

2020-03-22 20:48:12

〔記者沈佩瑤／台北報導〕近年電子煙盛行，吸引年輕學子好奇嘗鮮，戕害身體健康卻無法可管，繼多個縣市訂定「電子煙管理自治條例」後，台北市市政會議日前也通過「台北市電子煙管理自治條例」草案，初步規劃18歲以下禁止吸食、業者賣給未成年者最高罰5萬等，4月15日議會開議後送審通過就上路。

台北市長柯文哲上周在市政會議裁示通過「台北市電子煙管理自治條例」，因各國案例顯示，電子煙對肺部傷害相當深，且依美國、韓國經驗，若未能有效管理，將使吸食率急遽增加。此外，衛福部國健署調查結果發現，青少年若曾在2年內吸過電子煙，嘗試一般菸品機會，是未吸過電子煙青少年的6倍。

針對外界常把加熱煙和電子煙混為一談，台北市衛生局副局長陳正誠解釋，加熱煙是一般的香菸，只是加上電子加熱器，取代傳統的用火點燃，因此本來就受管制，而電子煙則是在容器中倒入煙油，使用者吸食加熱氣化後的蒸氣。

衛生局表示，自治條例草案禁止未滿18歲者吸食電子煙，違者要接受戒電子煙教育，沒正當理由卻缺席，處罰2000元至1萬元，若未結婚，則處罰父母或監護人；供應電子煙與相關器物給未成年者，可罰1萬至5萬元。

草案規定，各級學校、醫療機構、大眾運輸工具、金融機構、室內運動場所、電影院、旅館、商場等場所，都不得吸食電子煙；只要在禁菸的公共場所吸食電子煙，就處2000元以上1萬元以下罰鍰。

台北市衛生局局長黃世傑指出，電子煙對十八歲以下青少年的健康危害甚巨，按照行政流程，市政會議通過才能送議會審查，會再根據議會意見修正；據他了解，包括台北在內，有六個縣市正制定自治條例，現僅新竹市通過。

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