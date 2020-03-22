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武漢肺炎》美國砲轟中國早就銷毀病毒樣本 華春瑩崩潰

華春瑩在推特怒嗆美國，「撒謊和誹謗不會使美國變得偉大，也不會彌補已經失去的時間」。（美聯社檔案照）

華春瑩在推特怒嗆美國，「撒謊和誹謗不會使美國變得偉大，也不會彌補已經失去的時間」。（美聯社檔案照）

2020-03-22 17:30:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人華春瑩近日公開聲稱，中國從1月3日起就向美國通報武漢肺炎疫情資訊，被美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）打臉，並指控中方早在那時候就銷毀病毒樣本，此話引發華春瑩崩潰。

華春瑩先前不滿美方指控中國拖延通報疫情，因此在推特推文指出：「自1月3日以來，中國一直在向美國更新新型冠狀病毒資訊與應對措施，美國國務院1月15日通知美國疾病預防控制中心（CDC）關於新型冠狀病毒的警告。現在怪中國拖延？認真的嗎？」

歐塔加斯對此透過推特反駁：「1月3日，中國當局早已經下令銷毀新型冠狀病毒樣本，並讓武漢醫師們噤聲，還在網路上審查言論。」歐塔加斯認為，關於中方處理疫情的進度時間表，絕對必須接受世界審查。

華春瑩對於這番言論感到強烈不滿，今（22）日在推特痛批，「撒謊和誹謗不會使美國變得偉大，也不會彌補已經失去的時間」；華認為，歐塔加斯不知道武漢市衛生委員會在12月31日早就發布通知，「發言之前，請花一些時間來了解情況」，讓中國當代罪羔羊是無濟於事的。

華春瑩推特全文

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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華春瑩不滿歐塔加斯稱中方處理疫情的進度時間表必須接受世界審查，怒駁斥「讓中國當代罪羔羊是無濟於事的」。（圖取自華春瑩推特）

華春瑩不滿歐塔加斯稱中方處理疫情的進度時間表必須接受世界審查，怒駁斥「讓中國當代罪羔羊是無濟於事的」。（圖取自華春瑩推特）

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