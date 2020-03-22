武漢肺炎》美國砲轟中國早就銷毀病毒樣本 華春瑩崩潰
〔即時新聞／綜合報導〕中國外交部發言人華春瑩近日公開聲稱，中國從1月3日起就向美國通報武漢肺炎疫情資訊，被美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）打臉，並指控中方早在那時候就銷毀病毒樣本，此話引發華春瑩崩潰。
華春瑩先前不滿美方指控中國拖延通報疫情，因此在推特推文指出：「自1月3日以來，中國一直在向美國更新新型冠狀病毒資訊與應對措施，美國國務院1月15日通知美國疾病預防控制中心（CDC）關於新型冠狀病毒的警告。現在怪中國拖延？認真的嗎？」
歐塔加斯對此透過推特反駁：「1月3日，中國當局早已經下令銷毀新型冠狀病毒樣本，並讓武漢醫師們噤聲，還在網路上審查言論。」歐塔加斯認為，關於中方處理疫情的進度時間表，絕對必須接受世界審查。
華春瑩對於這番言論感到強烈不滿，今（22）日在推特痛批，「撒謊和誹謗不會使美國變得偉大，也不會彌補已經失去的時間」；華認為，歐塔加斯不知道武漢市衛生委員會在12月31日早就發布通知，「發言之前，請花一些時間來了解情況」，讓中國當代罪羔羊是無濟於事的。
華春瑩推特全文
On Jan 25 President Trump tweeted to appreciate and thank China's efforts & transparency. The same day US StateDept started to withdraw its consulate in Wuhan. On Feb 2 the travel ban was applied to China. What have you done since then? Scapegoating China doesn't help. https://t.co/6cQ2kr4V7U— Hua Chunying 华春莹 （@SpokespersonCHN） March 21, 2020
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