武漢肺炎》美國砲轟中國早就銷毀病毒樣本 華春瑩崩潰

2020-03-22 17:30:19

〔即時新聞/綜合報導〕中國外交部發言人華春瑩近日公開聲稱,中國從1月3日起就向美國通報武漢肺炎疫情資訊,被美國國務院發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus)打臉,並指控中方早在那時候就銷毀病毒樣本,此話引發華春瑩崩潰。

華春瑩先前不滿美方指控中國拖延通報疫情,因此在推特推文指出:「自1月3日以來,中國一直在向美國更新新型冠狀病毒資訊與應對措施,美國國務院1月15日通知美國疾病預防控制中心(CDC)關於新型冠狀病毒的警告。現在怪中國拖延?認真的嗎?」

歐塔加斯對此透過推特反駁:「1月3日,中國當局早已經下令銷毀新型冠狀病毒樣本,並讓武漢醫師們噤聲,還在網路上審查言論。」歐塔加斯認為,關於中方處理疫情的進度時間表,絕對必須接受世界審查。

華春瑩對於這番言論感到強烈不滿,今(22)日在推特痛批,「撒謊和誹謗不會使美國變得偉大,也不會彌補已經失去的時間」;華認為,歐塔加斯不知道武漢市衛生委員會在12月31日早就發布通知,「發言之前,請花一些時間來了解情況」,讓中國當代罪羔羊是無濟於事的。

On Jan 25 President Trump tweeted to appreciate and thank China's efforts & transparency. The same day US StateDept started to withdraw its consulate in Wuhan. On Feb 2 the travel ban was applied to China. What have you done since then? Scapegoating China doesn't help. https://t.co/6cQ2kr4V7U