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武漢肺炎》機構護理師確診令人憂心 陳時中：無恃其不來，恃吾有以待之

機構護理師確診令人憂心，指揮官陳時中表示，無恃其不來，恃吾有以待之。（記者簡榮豐攝影）

機構護理師確診令人憂心，指揮官陳時中表示，無恃其不來，恃吾有以待之。（記者簡榮豐攝影）

2020-03-22 16:31:01

〔記者吳欣恬／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增16例武漢肺炎病例，其中案156為養護機構護理師，目前感染源不明，引發外界憂心。對此，指揮官陳時中引用孫子兵法名言「無恃其不來，恃吾有以待之」回應，也表明自己對此案非常重視。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組長薛瑞元指出，案156目前已掌握接觸者共95人，並採檢81人，均為陰性，其餘檢驗中。他表示，案156的家人、朋友還在陸續都在匡列，最後人數還未知，疫調還在進行中。

陳時中表示，社區傳染我們也不喜歡、院內傳染我們也不喜歡、社區傳播我們也不喜歡，我們不喜歡很多事情，我們也不希望發生很多事情，可是我們的態度，應該是「無恃其不來，恃吾有以待之」。我們當然不希望它來，但我們的籌碼不是壓在它不來，是壓在來了我們可以去處理它。

陳時中說，自己和薛瑞元兩人昨晚半夜趕到現場，拜託兩家醫院從院外調醫護和檢驗師回來，一個晚上把案子都先釐清，往後已在我們可控範圍。

他指出，雖然案156感染前以及機構外的接觸者還在積極疫調中，但起碼機構內的問題要把它解決，裡面都是比較年長的人，比較容易受到病毒傷害。雖然目前一採都陰性，但仍不敢大意，整個機構進行清空、消毒和隔離，確實的把案子追蹤掌握，「我非常重視這個案子。」

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