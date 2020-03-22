張上淳兒子出國又批政策 陳時中重申未違法、台灣有言論自由
〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的兒子、台大醫院感染科住院醫師，因為在醫護人員出國禁令後出國引發討論，並遭爆其批評此規定違憲，指揮中心指揮官陳時中表示，在法治面並沒有違規，對於其批評則回應台灣有言論自由，每個人可講自己想講的話。
陳時中表示，張上淳的兒子於3月4日出國，美國那時沒有任何警示，而其14日回來時，美國則有三州落在第二級，必須要自主健康管理，因為其也是感染科的醫師，已照著居家檢疫的規格做措施，應該問題不大。
陳時中指出，2月23日發布禁止醫護人員出國的訊息，當時是列為第一、二級國家不希望大家去，前往需要醫院核備、核准，赴第三級國家則是要報衛福部允准，由於當時美國連第一級都沒有，就沒有這樣的程序，從法治面來說，並沒有違反。
至於張上淳兒子疑批評禁止醫護人員出國是違憲一事，陳時中說明，推行此政策有很多的不得已，主要考量境外染病風險，年輕人有年輕人的想法，台灣沒有言論不自由，每個人都可以講自己想講的話，或許那個時間點會那樣講，但現在或許不會那樣講了。
另有媒體提問，張上淳未出席記者會，是否職務有調動？陳時中強調，張召集人是非常重要的幹部，沒有要離開。