張上淳兒子出國又批政策 陳時中重申未違法、台灣有言論自由

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的兒子為台大醫院感染科住院醫師，因為在醫護人員出國禁令後出國引發議論。（資料照）

2020-03-22 16:21:21

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳的兒子、台大醫院感染科住院醫師，因為在醫護人員出國禁令後出國引發討論，並遭爆其批評此規定違憲，指揮中心指揮官陳時中表示，在法治面並沒有違規，對於其批評則回應台灣有言論自由，每個人可講自己想講的話。

陳時中表示，張上淳的兒子於3月4日出國，美國那時沒有任何警示，而其14日回來時，美國則有三州落在第二級，必須要自主健康管理，因為其也是感染科的醫師，已照著居家檢疫的規格做措施，應該問題不大。

陳時中指出，2月23日發布禁止醫護人員出國的訊息，當時是列為第一、二級國家不希望大家去，前往需要醫院核備、核准，赴第三級國家則是要報衛福部允准，由於當時美國連第一級都沒有，就沒有這樣的程序，從法治面來說，並沒有違反。

至於張上淳兒子疑批評禁止醫護人員出國是違憲一事，陳時中說明，推行此政策有很多的不得已，主要考量境外染病風險，年輕人有年輕人的想法，台灣沒有言論不自由，每個人都可以講自己想講的話，或許那個時間點會那樣講，但現在或許不會那樣講了。

另有媒體提問，張上淳未出席記者會，是否職務有調動？陳時中強調，張召集人是非常重要的幹部，沒有要離開。

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