防疫外交動起來！ 瓜地馬拉總統︰感謝台灣興建臨時醫院

瓜地馬拉總統賈麥岱感謝台灣助建臨時醫院。（取自賈麥岱推特）

2020-03-22 16:19:56

〔記者呂伊萱／台北報導〕瓜地馬拉為應對武漢肺炎（COVID-19）興建臨時醫院，其中1間將在週一開始運作；瓜國總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）今天表示，「熱烈感謝中華民國（台灣）大使館和伸出援助之手的公司，團結拯救生命！」

瓜地馬拉總統賈麥岱感謝台灣助建臨時醫院。（取自賈麥岱推特）

瓜地馬拉3月13日出現首例「新型冠狀病毒」確診，目前累計17例。

瓜地馬拉總統賈麥岱感謝台灣助建臨時醫院。（取自賈麥岱推特）

瓜地馬拉總統賈麥岱今天在推特上表示，瓜國針對疫情將興建5個臨時醫院，其中1個在工業園區的臨時醫院已經完成設置，將在星期一正式開始運作，「我熱烈感謝中華民國（台灣）大使館和伸出援助之手的公司，團結拯救生命！」

瓜地馬拉總統賈麥岱感謝台灣助建臨時醫院。（取自賈麥岱推特）

我國先前也透過既有合作經費，在巴拉圭當地緊急採購醫療口罩，援贈巴拉圭公立醫院醫療人員使用。

外交部副發言人崔靜麟今天表示，自新型冠狀病毒肺炎爆發後，台灣防疫作為受到國際間的肯定，為展現「Taiwan Can Help!」人道援助精神，第一時間馳援友邦防疫所需，各大使館與駐在國政府研議在既有合作架構下具體實踐「防疫外交，作法如在可行範圍內購贈防疫物質；視訊會議或當地技術團人員講習，提供防疫經驗與技術；以及在台灣代為訓練友邦醫療人員等；當地僑界也慷慨解囊，協助齊力對抗疫情。

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