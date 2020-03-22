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北市居家檢疫對象趴趴走 夜店喝酒遭警當場逮獲

警方臨檢忠孝東路四段夜店時，意外查出有居家檢疫對象在店內喝酒。（記者姚岳宏翻攝）

警方臨檢忠孝東路四段夜店時，意外查出有居家檢疫對象在店內喝酒。（記者姚岳宏翻攝）

2020-03-22 15:43:20

〔記者姚岳宏／台北報導〕中國武漢肺炎疫情延燒，居家檢疫者不但趴趴走，還跑去夜店喝酒，台北市警方使用的M-Police昨天才上線，深夜12點半前往忠孝東路四段大型夜店臨檢時，當場就抓到一名應居家檢疫的男子在店內喝酒，先勸導他回家，並依規定通報衛生局裁罰。

據悉，該名居家檢疫對象年約35歲，本月中才從國外疫區回來，他疑似在家待了多天，心情苦悶，才想趁周末夜找友人到夜店喝酒，另據了解，該男怕被防疫單位定位發現，出門刻意不帶手機。

台北市警察局長陳嘉昌指示各分局，今天凌晨執行局辦擴大臨檢，大安分局員警即利用M-Police防疫警示功能查獲一名居家檢疫民眾，違反規定至夜店消費，警方已通報衛生局將裁罰。

警方指出，警用應勤裝備M-Police防疫已增警示功能上線，今後警方執行臨檢時遇有居家檢疫或隔離對象，將會跳出警示畫面，由警方勸導返家並依法函請權管機關裁罰，以有效防堵居家檢疫或隔離者違反規定。

警方呼籲，正值全民防疫的關鍵時期，請居家隔離或檢疫民眾，應遵守相關規定。切勿心存僥倖，四處遊蕩或涉足人潮群聚之營業場所，北市警方已要求各分局運用科技加強臨檢查察，守護全民健康。

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警方查證身分時，M-Police當場跳出是居家檢疫／隔離對象。（記者姚岳宏翻攝）

警方查證身分時，M-Police當場跳出是居家檢疫／隔離對象。（記者姚岳宏翻攝）

警方查證身分時，M-Police當場跳出是居家檢疫／隔離對象。（記者姚岳宏翻攝）

警方查證身分時，M-Police當場跳出是居家檢疫／隔離對象。（記者姚岳宏翻攝）

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