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首頁　>　臺北市

指揮中心：機組員入境後下次執勤須間隔5天以上

中央流行疫情指揮中心22日召開記者會，指揮官陳時中（中）、副指揮官陳宗彥（右2）、醫療應變組組長薛瑞元（左2）、疫情監測組組長周志浩（左）、研發組副組長吳秀梅（右）出席說明。

中央流行疫情指揮中心22日召開記者會，指揮官陳時中（中）、副指揮官陳宗彥（右2）、醫療應變組組長薛瑞元（左2）、疫情監測組組長周志浩（左）、研發組副組長吳秀梅（右）出席說明。

2020-03-22 15:42:10

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中央流行疫情指揮中心日前與航空業者協調出機組員居家檢疫14天免責條款，嚴格管制組員在外站的行動，入境時就無需居家檢疫；中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，已要求業者，空服員返台後，下次值勤時間至少要相隔5天以上。

副指揮官陳宗彥表示，若機組員入境後有症狀，會立即在篩檢站採檢，並納入居家檢疫14天的對象，另也要求航空公司，值勤空服員返台後，排班時間需間隔5天以上。

陳宗彥表示，機艙內防疫已全面提升，機組員全程配戴N95口罩，在餐食服務上也有所簡化，以經濟艙為例，送餐服務由原本3次簡化為1次。

針對外界質疑空服員入境後居家檢疫措施遭放水，陳宗彥也解釋，空服組員回國後就是納入居家檢疫措施，只是不受14天限制，而非自主健康關懷。

指揮中心與民航局、航空業者協調外站機組員居家檢疫14天免責條款，陳宗彥日前表示，針對外站機組員，已請航空公司必須建立一套完整防疫機制，包含機組員落地後以專車接送進入過境旅館，駐地督導跟機組事務長須督導組員進入旅館後不外出；入境後將已出勤外站機組員盡量把班表往後排，並要求在家裡採取類似居家檢疫不外出、自主健康關懷，公司這段時間也要落實居家關懷。

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