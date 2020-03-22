為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

武漢肺炎》養護機構護理師確診 住民、工作人員一採都陰性

案156為養護機構護理師，指揮中心第一時間已進入機構針對住民和工作人員採檢，今日結果已出爐，皆為陰性。（記者簡榮豐攝）

案156為養護機構護理師，指揮中心第一時間已進入機構針對住民和工作人員採檢，今日結果已出爐，皆為陰性。（記者簡榮豐攝）

2020-03-22 15:40:01

〔記者吳欣恬／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增16例武漢肺炎病例，其中13例境外移入、3例本土。其中案156為養護機構護理師，指揮中心第一時間已進入機構針對住民和工作人員採檢，今日結果已出爐，皆為陰性。

指揮中心醫療應變組長薛瑞元指出，案156在3月12日自己覺得發燒，但沒有就醫；16日就醫後返家；20日再度就醫後採檢，昨日確診。

薛瑞元說，在進行疫調時發現案156職業是養護機構護理師，因此連夜進到養護機構，針對全部53位住民和28位工作人員採檢，檢驗結果今已出爐，皆為陰性。但考量機構內可能仍有病毒存在，因此為確保安全，53位住民全移出，其中5名移到醫院，其餘分別安置兩處集中檢疫場所，各安置24人，全部1人1室，也已招募人力進駐照護。28位工作人員，檢驗也都是陰性，全部居家隔離。

陳時中說，昨晚啟動衛福部立桃園醫院以及長庚醫院2家醫院，他和薛瑞元昨晚11點多抵達時，2家醫院都已準備完畢，連夜針對機構內的住民和工作人員進行採檢，長庚醫院分配到的件數較多，採檢到今早4點，早上展開PCR，中午都已確認為陰性。

陳時中說，非常感謝2家醫院的檢驗和醫護人員，加開大夜班，因為考量這麼大可能的群聚，不快做採檢，接下來人員分流有很多考慮。目前地方衛生局已在進行住民移出，機構內也會全部都消毒。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
第一線醫護的一天曝光 護理師呼籲：拜託珍惜我們
2020-03-19 19:33

第一線醫護的一天曝光 護理師呼籲：拜託珍惜我們
武漢肺炎》疾管署再徵人！ 桃機檢疫站護理師月薪近5萬
2020-03-18 14:25

武漢肺炎》疾管署再徵人！ 桃機檢疫站護理師月薪近5萬
養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵

養成寶寶抵抗力 母乳內gsMO是關鍵
自願赴武漢接台人 護理師賴碧蓮︰下回仍義不容辭
2020-03-14 05:30

自願赴武漢接台人 護理師賴碧蓮︰下回仍義不容辭
陳時中心疼「臉上都是口罩痕」護理師賴碧蓮為接武漢台人自願隔離14天
2020-03-13 17:02

陳時中心疼「臉上都是口罩痕」護理師賴碧蓮為接武漢台人自願隔離14天
午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品

午後小食光 網推自製超夢幻午茶飲品
臺北市今日熱門
2020-03-18 19:08

武漢肺炎》國內暴增23例達百例 2例本土、21例境外移入 影片

2020-03-16 22:24

求救！ 北非摩洛哥鎖國 台灣10團受困無法返國

2020-03-19 14:15

武漢肺炎》新增8例！北部確診高中生傳給同班同學 全校停課至27日 影片

2020-03-18 13:23

武漢肺炎》加強邊境管制！ 3/19起外國人限制入境 影片

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播