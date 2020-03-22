武漢肺炎》養護機構護理師確診 住民、工作人員一採都陰性

案156為養護機構護理師，指揮中心第一時間已進入機構針對住民和工作人員採檢，今日結果已出爐，皆為陰性。（記者簡榮豐攝）

2020-03-22 15:40:01

〔記者吳欣恬／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增16例武漢肺炎病例，其中13例境外移入、3例本土。其中案156為養護機構護理師，指揮中心第一時間已進入機構針對住民和工作人員採檢，今日結果已出爐，皆為陰性。

指揮中心醫療應變組長薛瑞元指出，案156在3月12日自己覺得發燒，但沒有就醫；16日就醫後返家；20日再度就醫後採檢，昨日確診。

薛瑞元說，在進行疫調時發現案156職業是養護機構護理師，因此連夜進到養護機構，針對全部53位住民和28位工作人員採檢，檢驗結果今已出爐，皆為陰性。但考量機構內可能仍有病毒存在，因此為確保安全，53位住民全移出，其中5名移到醫院，其餘分別安置兩處集中檢疫場所，各安置24人，全部1人1室，也已招募人力進駐照護。28位工作人員，檢驗也都是陰性，全部居家隔離。

陳時中說，昨晚啟動衛福部立桃園醫院以及長庚醫院2家醫院，他和薛瑞元昨晚11點多抵達時，2家醫院都已準備完畢，連夜針對機構內的住民和工作人員進行採檢，長庚醫院分配到的件數較多，採檢到今早4點，早上展開PCR，中午都已確認為陰性。

陳時中說，非常感謝2家醫院的檢驗和醫護人員，加開大夜班，因為考量這麼大可能的群聚，不快做採檢，接下來人員分流有很多考慮。目前地方衛生局已在進行住民移出，機構內也會全部都消毒。

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