武漢肺炎》台北市180件檢舉口罩防疫品 挨批只罰2件

台北市議員王浩指不肖業者趁機哄抬防疫物資價格、或以不實廣告兜售，市府法務局接獲180案檢舉，各機關究辦僅36件，衛生局開罰僅2件，寥寥無幾，完全沒嚇阻作用。圖為台酒公司宜蘭酒廠的防疫酒精。（資料照，記者張議晨攝）

2020-03-22 17:07:49

〔記者郭安家／台北報導〕武漢肺炎延燒，台北市議員王浩今日指，不肖業者趁機哄抬價格、或以不實廣告兜售不具防疫效果商品，台北市法務局接獲180案涉嫌違法，各機關究辦僅36件、約2成比例，衛生局開罰則僅2件、裁罰金共80萬元，寥寥無幾，完全沒嚇阻作用，反觀不法業者獲利上百萬元至上千萬元，發災難財，台北市政府束手無策。

王浩表示，至本月9日法務局接獲180件檢舉，涉嫌違反「刑法」、「傳染病防治法」、「藥事法」、「公平交易法」；疑違法3名樣態有，77件涉嫌哄抬口罩與耳溫槍價格、28件涉嫌囤積口罩，另有25件涉哄抬酒精價格。衛生局也查獲18起違法案件，包括11件為一般商品卻宣稱具醫療效能，7件廣告內容未接核准或不符核准內容。

王浩指出，至今網路充斥哄抬價格或廣告不實的商品，有民眾也向他投訴，某業者販售一盒50片的口罩要價1780元，平均一片超過35元，是政府口罩價格的7倍，業者售出9074件獲利至少上千萬元；知名網購平台可輕易找到各種昂貴口罩，但北市府的裁罰金寥寥無幾，完全沒有嚇阻效果。

王浩說，業者利用民眾恐懼疫情，謀取暴利，行為極為惡劣，但北市府完全被動，只能仰賴民眾檢舉，應有更積極具體作為，主動查察購物平台，保護民眾，立即下架違法商品資訊。

北市府副發言人戴于文表示，北市府絕對積極嚴查不肖業者，將口罩、酒精等防疫物資列為重點稽查項目；有多起檢舉案為重複同一家業者，將併成一案移送權責機關查處，所以檢舉案及成案數比較，恐怕不夠精確；如50片口罩1780元的一頁式廣告屬於詐騙，法務局已將4件涉詐欺、哄抬價格，移請警方、調查局偵辦，法務局目前移送各單位的案件中網購、臉書哄抬價格占約7成，呼籲勿以身試法。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法