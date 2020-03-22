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武漢肺炎》新增16例 13例境外移入、3例本土病例

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增16例武漢肺炎病例，其中13例境外移入、3例本土。（記者簡榮豐攝）

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增16例武漢肺炎病例，其中13例境外移入、3例本土。（記者簡榮豐攝）

2020-03-22 15:11:54

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增16例武漢肺炎病例，其中13例境外移入、3例本土，為9男7女，年齡10多歲至70多歲，入境日介於3月10日至20日，發病日介於3月7日至20日。個案發病前分別有美國、埃及、德國、法國、義大利、英國、丹麥、紐西蘭及菲律賓等國活動史。

指揮中心表示，案156為本土確診個案，3月12日自覺有發燒未就醫，於16日就醫後返家，20日再度就醫後採檢，於今日確診。針對本案，目前已掌握接觸者共95人，並採檢81人，均為陰性，其餘檢驗中。

案161及162為埃及旅遊團團員，原列為接觸者之新增個案，居家隔離期間於3月20日發病，經安排就醫及採檢通報，於今日確診。該旅遊團群聚截至目前共9人確診，包含8名團員、1名接觸者。

案160、168及案169為案124的接觸者，案160曾於3月1日至10日赴美國工作，返台後，曾於14日因頭痛至診所就醫，20日被匡列為案124之接觸者後經衛生單位採檢，於今日確診。

其餘10例境外移入病例，出國目的多以就學、工作為主，部分為旅遊、探親。

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