武漢肺炎》桃機巴士載客率狂掉9成 客運業者盼聯合排班

國光客運則表示，目前希望與其他業者朝向聯合排班的模式進行，沒有全面停駛的規劃。示意圖。（資料照）

2020-03-22 15:05:18

〔記者蕭玗欣／台北報導〕武漢肺炎衝擊，國際航線幾乎斷航，也影響機場國道客運營運，有業者就向公路總局提出全面停駛計畫，公路總局坦言有收到這樣的規劃，但仍須按相關程序進行核准。國光客運則表示，目前希望與其他業者朝向聯合排班的模式進行，沒有全面停駛的規劃。

目前桃園機場國道客運由國光客運、大友巴士、長榮巴士3家業者營運6條路線，不過隨著國際航班驟減、居家檢疫14天政策實施，桃機出入境人數如溜滑梯式下滑，單日跌破1萬人次。

國光客運副董事長王應傑表示，過去國光客運晚間班次生意很好，但隨著國際航線陸續斷航，現在沒人敢出國，也沒人來台灣，過去營運最好的路線台北車站到桃園機場載客率都有8、9成，桃園捷運通車後還有5成，現在都不到1成了，除了前幾天返台的國人多一點之外，其他時候還會出現沒人搭，或整車只載1個人的情況，業者都撐得很辛苦。

王應傑表示，國光客運不可能全面停駛，因為業者應要肩負社會責任，這條線還是有民眾需要，因此希望公路總局能協調業者聯合排班，維持半鐘頭或1小時1班。至於全面停駛，王應傑表示，那是內部不成熟的提案，目前沒有這樣的規劃。

公路總局表示，確實有業者提出全面停駛的規劃，不過目前相關程序仍在進行中。

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