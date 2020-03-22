網傳口罩出口巴拉圭 竹科工程師看圖編故事遭逮

有網友指責台灣援助友邦巴拉圭口罩是在扯後腿，後被證實是假訊息遭送辦。（記者姚岳宏翻攝）

2020-03-22 14:41:21

〔記者姚岳宏／台北報導〕外交部援助口罩給友邦巴拉圭，也被有心人拿來作文章，有網友在臉書留言，表示台灣人只能買3片口罩，卻諂媚送巴拉圭並違反出口禁令規定，外交部澄清這些口罩都是由就地緊急採購，非由國內輸出，刑事局警方火速查出兩名傳播假訊息的網友，其中36歲蕭男還是竹科工程師，將依違反社會秩序維護法送辦。

其中臉書粉絲專頁「逐柯攻城師」在網路上留言，內容「吳釗燮部長，你知道台灣人一周只能買3片口罩嗎？疫情指揮中心很辛苦，你卻在扯後腿嗎？」並附上巴拉圭當地新聞連結畫面及一張圖片內容為「外交部的工作不是諂媚中國，是諂媚巴拉圭，煩請吳部長說明」。

惟該訊息外交部昨已發布新聞澄清，表示該口罩援助是駐巴拉圭大使館就地進行緊急採購，並非國內輸出，該內容確屬虛假不實，試圖影響我國防疫工作及民眾對政府的信心。經查該粉絲專頁管理者為蕭姓男子，警方昨通知到案說明，蕭男承認親自發文撰寫，是因為看到巴拉圭的新聞，再用翻譯軟體翻譯後，認為與政府禁止出口口罩政策有出入，才會發文，蕭男已將該文章下架。

另名臉書帳號徐○兢的男子，也留言「CHINA TAIWAN給美國爸爸捐口罩前，原來已經給巴拉圭友邦援助了，出口禁令在哪裡？」經查看該帳號內容，徐男自稱現居首爾之中國人，打卡地點均在韓國及南非等國家，顯見該則不實訊息為境外人士刻意所為，目前該文章已自行下架。

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有網友指責台灣援助友邦巴拉圭口罩是在扯後腿，後被證實是假訊息遭送辦。（記者姚岳宏翻攝）

有境外人士指台灣違反出口禁令，後被外交部打臉證實為假訊息。（記者姚岳宏翻攝）

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