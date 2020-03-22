台灣經驗助友邦抗疫 聖文森衛生部長讚：患難見真情！

聖文森衛生部長布朗（右）21日提及台灣協助聖文森應對新型冠狀病毒（COVID-19），更熱情表示「患難見真情」。左為台灣大使何震寰。（擷取自聖文森衛生部長布朗臉書）

2020-03-22 13:56:25

〔記者呂伊萱／綜合報導〕聖文森衛生部長布朗（Luke Browne）21日提及台灣協助聖文森應對新型冠狀病毒（COVID-19），更熱情表示「患難見真情」。聖文森國是台灣國際上的堅實友人，布朗連年在WHA為台灣發聲，慷慨陳詞曾吸引台灣網友湧入布朗臉書道謝。

聖文森於11日出現首例確診病例，聖文森媒體「探照燈」（Searchlight）13日報導聖文森衛生部向台灣尋求幫助，希望獲得應對武漢肺炎的寶貴知識。

報導指出，聖文森衛生部長布朗在首例確診出現後與台灣大使何震寰聯繫，表達聖國盼獲得應對疫情方面的協助。布朗說，台灣與中國（Mainland China）距離僅81英里，但在中國疫情失控時，台灣僅有47例（3月12日資料），「這太不可思議了」。

布朗表示，雙方合作細節尚未確定，不過他相信會有一些成果，「我們正在表達具體需要援助的領域，並試圖了解他們（台灣）一直以來所做的措施」。

何震寰向當地媒體表示已說明台灣措施，例如由衛生部長每日向國民說明最新疫情，維持訊息透明度等。何震寰並說，病毒仍存在不確定性，「各國之間的合作是解決問題的關鍵」，台灣將和聖文森衛生部保持聯繫，依據聖文森實際情況進行評估，並採取最佳做法。

聖文森至今仍維持1例確診案例，布朗21日在其臉書分享此報導，並熱情表示聖文森與台灣共同抗疫的邦誼是「患難見真情」。

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