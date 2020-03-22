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首頁　>　臺北市

教團質疑貿然全面遠距教學 降低品質又助長社區群聚風險

遠距教學。情境圖與新聞無關。（資料照）

遠距教學。情境圖與新聞無關。（資料照）

2020-03-22 13:27:51

〔記者吳柏軒／台北報導〕中國武漢肺炎疫情影響教育，部分大學提出全面遠距教學，但全國私校工會質疑，各大學尚未具備全面遠距的能力與條件，貿然實施將使教學品質大打折扣，且學生不到校，卻在校外自由行動，恐助長社區群聚感染機會。

全國私校工會指出，教育部推行遠距教學多年，目前各大學也僅有少數課程實施遠距教學，未曾有全校所有課程均實施遠距教學的經驗。遠距教學存在不少問題，若冒然實施恐怕會影響學生受教權。

全國私校工會表示，各校若採同步遠距，恐因網路頻寬不足，學生設備不夠等，導致教學成效不佳，若是採非同步的錄影教學，教師則未具相關經驗，實作課也無法非同步進行，也難控管學生出席狀況，因此質疑，國內各大學尚未具備全面遠距教學的條件，到時讓學生在校外「自由行」，恐怕又是防疫破口。

全國私校工會指出，疫情未失控前，支持教育部作法，現階段反對大學全面實施遠距教學，呼籲各校確實做好防疫，同步辦理相關遠距教學研習，協助教師減輕備課壓力，再進行短期大規模教學演練，待技術、能力與經驗完備後再全面實施。

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