偷車賊遇警敲車窗狂逃 沿途擦撞3輛轎車、13輛機車

張、林偷車（車門開啟者）逃跑，車輛擦撞3輛轎車。（記者王冠仁翻攝）

2020-03-22 12:21:57

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警方接獲民眾報案，指稱轎車停在路旁停車格遭竊，警方調閱監視器畫面追查，發現轎車被2名竊賊偷走，且車輛出現在新北市蘆洲區。員警前往蘆洲，發現轎車停在路旁且竊賊坐在車內；員警敲窗，林姓、張姓兩嫌隨即駕車逃逸，沿途直接、間接撞上3輛機車、13輛機車與3名行人，2嫌最後棄車逃逸，但遭警民聯手圍捕落網。

台北市警局士林分局後港派出所在昨天下午3點多，接獲民眾報案，民眾聲稱他的轎車停在福港街巷弄內的停車格，但不久後失竊。警方調閱監視器畫面追查，發現2名竊嫌在民眾停車不久後前來偷車，還將車開往新北市蘆洲區一帶。

警方鎖定失竊轎車行蹤後，也派人前往蘆洲追查，並發現轎車就停在蘆洲區民權路上。員警抵達轎車旁時，發現涉嫌偷車的2名竊嫌就坐在車內，員警上前敲窗詢問，想不到竊嫌疑似想開車門逃逸未果，竟倒車再加速前進，沿途車輛呈現車門打開卻前進的怪異方式逃跑。

2嫌逃跑途中，一路左搖右晃，不僅與3輛轎車擦撞，更撞上路旁13輛機車，並波及3位路人。2嫌最後在蘆洲民權路、中央路口棄車逃逸，他們逃約3百公尺後被警方與熱心民眾攔截逮捕。

警方說，被波及的3名路人送醫後沒有大礙。警方逮捕2嫌後，發現他們是專偷轎車的林姓、張姓慣竊，更在他們身上查獲有海洛因殘渣的針筒以及一小包安非他命；警方懷疑他們可能是缺錢買毒才偷車想變賣牟利，最後將他們依竊盜、毒品罪嫌送辦。

張、林偷車（車門開啟者）逃跑。（記者王冠仁翻攝）

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