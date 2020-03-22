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撿屍女室友挨告 男瞎辯：喝醉忘記了

陳男撿屍女室友被訴，陳雖辯稱喝醉忘記了，但法院拒絕採信，判他應賠償80萬元。（情境圖）

陳男撿屍女室友被訴，陳雖辯稱喝醉忘記了，但法院拒絕採信，判他應賠償80萬元。（情境圖）

2020-03-22 10:55:59

〔記者溫于德／台北報導〕陳男撿屍男友人的女友，直到男友人返家才被發現。刑事一審依乘機性交罪，判陳有期徒刑4年，已上訴；民事部分，士林地院認定陳瞎辯喝醉忘記了，且未道歉等情，近日判賠80萬元，可上訴。

判決指，陳男因工作關係，與這對情侶同居在新北市八里區住處，前年4月19日晚間，3人在住處內飲酒，男友人喝不到一瓶啤酒即就寢，陳與女友人繼續喝至隔天凌晨5、6時許，女友人因不勝酒意，泥醉癱睡在房間床上。

上午7時許，陳男與男友人共乘機車外出吃早餐，準備前往公司上班；然而，陳向男友人佯稱要去買飲料，卻騎機車返家，性侵女友人得逞。

男友人因見陳男遲未到班，返家一看，驚見女友月事來潮卻未穿內褲熟睡，床下還有用過的保險套，趕緊叫醒女友，一同到醫院驗傷，從下體採到陳的DNA，憤而提告。陳被依乘機性交罪判刑4年。

女友人另在民事起訴狀內痛批陳男迄今毫無悔意，造成她精神痛苦萬分，故求償150萬元精神慰撫金。但陳維持刑事答辯稱：「喝完酒之後發生什麼事，我不記得了，醒來就已經是早上了，我是被女友人拍醒。」不過他願意賠償女友人，只是索賠金額過高，請求駁回。

法官認為，陳男上午仍與男友人一同外出用餐、上班，並自行騎車返回住處，難認陳有因酒醉而致喪失識別能力、不復記憶等情事，審酌陳與女友人案發前為朋友關係，陳竟為滿足私慾，利用女友人對其信任乘機性交，犯後始終以酒醉忘記飾詞狡辯，也未對女友人道歉，故判賠80萬元。

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