指侵友人女友辯「兩情相悅」 法院拒採信人夫遭判刑

葉男指侵友人女友被訴，卻辯稱「兩情相悅」；法院拒絕採信，依強制性交罪判葉有期徒刑3年10月。（情境圖）

2020-03-22 09:49:40

〔記者溫于德／台北報導〕已婚葉男受託協助男友人的女友阿梅（化名）照看攤位，卻趁機指侵阿梅得逞。葉到案後雖辯稱兩情相悅，但台北地院拒絕採信，反在判決書內批葉不尊重2人僅為同事關係，依強制性交罪判葉有期徒刑3年10月，可上訴。

判決指，葉男受男姓友人之託，於友人出國留學期間，前往北市大安區臨江夜市協助阿梅經營攤位。

2017年8月24日晚間5時許，葉男與阿梅一同準備營業，約莫1小時後，葉見阿梅在攤位後方倉庫的電腦輸入資料，藉口為阿梅按摩，卻觸碰阿梅大、小腿，並趁阿梅不備之際強吻，還以右手撫摸阿梅下體、胸部。葉後來更伸出右手中指強插阿梅陰部，直到阿梅哭泣不止，葉才罷手離開。

葉男在北院審理時雖承認觸碰阿梅，並以手指進入下體等，但否認性騷擾與強制性交，辯稱是在兩情相悅下進行。葉的辯護人也說，阿梅當下未拒絕，或以雙腳合併、起身離開等舉動表達拒絕，且葉並未言語恐嚇或以肢體限制阿梅行動自由，加上案發現場並非密閉空間，阿梅隨時可離開。

合議庭認為，葉男見阿梅用手推阻性騷擾時，仍不顧阿梅性自主意願，反而強制性交，用手指插入阿梅陰道，縱然葉未言語恐嚇或以肢體等強暴或脅迫方式，限制阿梅行動自由，但阿梅拒絕性騷擾後，葉仍指侵得逞，故不採信辯護人說詞。

況且，葉男事後還傳LINE給阿梅表示「我有點後悔」、「妳沒事吧」、「我滿後悔做的」，另葉男夫妻也傳透過臉書訊息向友人表達「對不起」；合議庭表示，若未違反阿梅意願，葉姓夫妻沒必要在案發後分別傳訊息道歉。

合議庭在判決書末痛批葉男為逞一己私慾，不尊重與阿梅僅為同事關係，藉故性騷擾並性侵，犯後還飾詞狡辯，依法判刑。

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