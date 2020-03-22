華信、立榮拒載額溫超過37.5度旅客 國內線不提供飲料

因應武漢肺炎疫情升溫，華信航空及立榮航空表示，即日起實施登機前量測額溫及全程配戴口罩防疫措施，若額溫達37.5°C以上或拒絕配合量測額溫旅客將無法登機。（業者提供）

2020-03-22 09:47:32

〔記者蕭玗欣／台北報導〕因應武漢肺炎疫情升溫，華信航空及立榮航空表示，即日起實施登機前量測額溫及全程配戴口罩防疫措施，若額溫達37.5°C以上或拒絕配合量測額溫旅客將無法登機；此外，國內線航程暫停提供飲料服務。

華信航空在官網公告，即日起旅客自報到櫃檯開始、飛行途中及客艙內，必須全程配戴口罩，直至到達目的地，離開機場；搭機旅客請配合量測體溫，額溫到達或超過37.5°C或無法配合此項作業者將無法順利搭機；暫時關閉網上報到及預辦登機功能，3月23日至3月31期間請至機場櫃檯辦理報到劃位手續；另，國內航線全面取消飲料服務。

立榮航空也表示，為維護旅客及機組工作人員安全，即日起請旅客全程戴口罩，從報到、飛行途中至抵達目的地，請旅客配合量測體溫：額溫到達或超過37.5°C，或無法配合者，將無法順利搭機；航程中取消飲料服務；另，因應防疫措施，3月23日至31日期間暫時關閉網上報到及列印電子登機證服務；請旅客使用機場Kiosk或櫃檯辦理報到劃位。

武漢肺炎疫情擴及歐美各國，近日出現確診旅客搭乘我國航空的案例，中華航空及長榮航空昨分別宣布登機前須量測額溫，高於37.5°C或不願量測額溫者將拒載，以及旅客搭機過程中須全程配戴口罩等防疫措施。

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