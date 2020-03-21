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武漢肺炎》近半月僅8例本土 3例仍找不出感染源

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，沒有國家只因半個月來有2例本土病例找不到感染源，就宣布進入「社區傳播」。（記者陳志曲攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說，沒有國家只因半個月來有2例本土病例找不到感染源，就宣布進入「社區傳播」。（記者陳志曲攝）

2020-03-21 20:57:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕我國武漢肺炎確診病例累積153例，不過，多數是境外移入，本土病例有33例。根據統計，近半個月只有8例本土感染，但當中有3例目前仍找不出感染源，讓中央流行疫情指揮中心相當憂心。

第一例找不出感染源的病患是案100，她是家住南部的20多歲女性，近期沒有出國史，本月12日出現症狀後到診所就醫，但因發燒不退，隨後轉到醫院就醫，經通報檢驗後確診。

第二例是案124，他是30多歲男性，近期也無出國史，本月17日發病、18日就醫採檢後通報。雖然這起病例目前無法確定感染源，但據調查，他曾和從美國返台的上司接觸，且上司和他同辦公室的2名外籍同事也都出現疑似症狀，這仍待衛生單位採檢和調查，才能釐清。

第三例是案134，她是30多歲女性，近期也無出國史，17日發病後自行就醫、採檢通報隨後確診，家人沒有疑似症狀。

值得注意的是，中央流行疫情指揮中心日前公布案134的職業是「受雇人員」，指揮中心疫情監測組長周志浩指出，案134的工作需要直接面對民眾，因此她接觸的人「是滿多的」，但指揮中心目前不打算公布她的職業。

周志浩說，雖然最近的疫調慢慢發現，案134的接觸對象中有人從國外回來，現正清查相關接觸史，有必要就進行採檢，但目前都還在清查。

對於這些確診病患的職業為何，許多人都很關注，但是否要公布？指揮中心指揮官陳時中說，除了像台積電或中研院因職業因素，而陸續由這些單位自己出面說明之外，指揮中心很少去公布確診個案的職業，或是居住地點。

陳時中也強調，若對防疫有幫助就會公布，現在指揮中心也已將案134接觸的相關人員匡列隔離、自主管理，也正替一些接觸者採檢中。

若找不出感染源，會不會代表是進入「社區傳播」階段？陳時中說，沒有國家只因半個月來有2例本土病例找不到感染源，就宣布進入「社區傳播」、並採嚴厲防疫行為，「未來怎樣不敢說，但相關部署會盡快進行」。

目前國內確診個案中2人死亡、28人解除隔離，其餘個案病況穩定，持續住院隔離中。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
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中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說，案134的工作需要直接面對民眾，接觸的人「滿多的」，但指揮中心目前不打算公布她的職業。（記者陳志曲攝）

中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩說，案134的工作需要直接面對民眾，接觸的人「滿多的」，但指揮中心目前不打算公布她的職業。（記者陳志曲攝）

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