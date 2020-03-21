澳洲疫區現場》公衛留學生：太相信WHO是澳洲疫情蔓延主因

布里斯本的超市衛生紙貨架空空如也已是常態。（馬克提供）

2020-03-21 20:07:39

〔記者吳書緯／台北報導〕南半球的澳洲也是武漢肺炎重災區，截至今天已超過千人確診，在布里斯本就讀公衛研究所的馬克說，澳洲這次防疫因為遵照世界衛生組織（WHO）指示，導致疫情蔓延不止，甚至部分公衛專家在2週前都還是說，「要相信WHO」，忽視了中國以外的真實染病致死、病毒擴散率等數據。

馬克負笈澳洲布里斯本攻讀公衛研究所，武漢肺炎於12月底開始在中國武漢蔓延時，澳洲當地市面上的藥局就已經買不到口罩。馬克曾在醫院任職，隨身都有保留些許口罩的習慣，而現在市面上僅能在醫院買到N95口罩，或在網路上跟中國留學生高價購買他們囤貨的醫療口罩，路上戴口罩的人則是十分稀少。

馬克觀察，在防疫物資方面乾洗手與衛生紙都不容易買到，當地藥妝店更是在門口貼上衛生紙、乾洗手、酒精棉片缺貨的告示，省得顧客一再詢問；而馬克今天買菜時發現，連義大利麵都有「限購令」，每人只能買至多3包，在食物方面的物資供應開始感受到些許的緊張。

馬克分析，澳洲人口密度比台灣低，疫情卻比台灣嚴重，關鍵在於澳洲政府過於相信WHO，防疫措施應變得太慢，雖然澳洲2月初就禁止外籍人士由中國入境，但許多人經由第三地轉機再抵澳，造成防疫破口，本月中旬才宣布所有入境澳洲的人都要居家隔離14天，禁止大型集會活動，到今天才禁止所有外國人入境。

馬克分享，2週前部分澳洲公衛教授與流行病學教授曾表示「要相信WHO」，但他直覺中國數據有問題，特別是當義大利所呈現的傳染人數與死亡率，都與跟中國所提供的數據有異，有違WHO根據中國數據所建構出的武漢肺炎疫情政策，他認為公共衛生是以統計做標榜，而部分教授竟一點感覺都沒有，如果覺得致死率呈線性函數下降，「不會覺得怪怪的嘛？」

馬克說，近期澳洲封鎖國門與禁止大型活動都是防疫「遲到總比不到好」的方式，面對澳洲疫情比台灣嚴重，馬克仍決定留澳完成學業，因為以公衛的角度分析，搭飛機回台的過程，感染武漢肺炎的機率還比留澳做好個人防疫還要高上不少。

澳洲連鎖藥局Chemist Warehouse門口直接貼上乾洗手、抗菌濕紙巾、廁紙、酒精棉片、消毒劑等物資缺貨告示，免得顧客一再詢問。（馬克提供）

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