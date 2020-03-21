台大校務會議禁媒體採訪 學生代表道歉：策略錯誤

台灣大學校務會議今天表決通過禁止媒體採訪，台大學生會等學生團體今晚坦言，這是學生代表策略錯誤，原本是想要凸顯校方開放媒體採訪，卻不允許學生直播的荒謬雙重標準。（記者叢昌瑾攝）

2020-03-21 21:12:39

〔記者林曉雲／台北報導〕國立台灣大學校務會議開放媒體採訪20多年，但今天以43票同意、26票反對通過決議禁止採訪。台大學生會今晚與研究生學生會、逾15個院系學生會、數個學生社團及學生代表，共同發表連署聲明坦言，這次禁止媒體的決議是學生代表的策略錯誤，原本想要凸顯校方對學生和媒體間雙重標準的荒謬，學生代表將負起責任，在下次校務會議中持續倡議校務公開透明，包含採訪與直播等，使校務會議會議資訊流通公開。

台大學生會會長凃竣清說，學生會近年來幾乎每次的校務會議都被阻止直播，教授與校方提出的反對理由卻非常薄弱，學生在校務會議權力結構中長期的弱勢，導致推動學生權益與有效監督校務的困難，今天校務會議中，更有老師提出，他認為校務會議應該讓校內看、不該讓校外人士看，因此才有學院的學生代表提出臨時動議，要求不開放媒體採訪，以突顯部分代表在會議中規避受監督責任、希望會議討論可以閉門遮掩的荒謬。

會長凃竣清說，過往幾年，除了少數無爭議的提案外（如學校應建立緊急事件發生時的溝通管道），學生提案從未獲得通過，學生代表僅有10多位，不開放媒體採訪獲46票意外通過，影響媒體的採訪權。學生代表們深刻反省，對於提案策略的評估不當，後來得知有許多老師事實上不樂見媒體在場內進行報導，藉著學生代表們提案的機會，就趁機借力使力，剝奪媒體們的採訪權。

學生會將繼續推動校務議題的公開，並在未來的校務會議提出關於採訪與直播的開放，對各位媒體造成困擾，我們感到非常抱歉與遺憾，在推動校務改革的過程中，會繼續努力。

學生會和研究生學生會、超過15個院系學生會、數個學生社團及學生代表，共同發表連署聲明，質問校方「誰怕直播？」質疑禁止直播儼然成為校方的遮羞布，學生在校務會議的組成中屬於劣勢，少數的學生代表更難以負擔要和全體學生溝通的重大責任，直播禁令無疑是對學生的打壓，禁止直播亦毫無正當性可言，教授應對自己在會議中的發言負責，校務會議也屬可受公評之事，何來侵害權利？

聲明說，學生代表為了凸顯教授反對學生直播，卻開放媒體採訪的雙重標準，提案禁止媒體採訪以凸顯校方邏輯矛盾，沒想到在與會教授的支持下通過，成為台大校史上少數表決通過的學生代表提案。學生主張，直播向校外人士開放，並不構成弊害，台大是公立大學，校務運作與社會脫離不了關係，如過去校地侵佔原住民族傳統領域，或是校務基金投資高污染產業，學校應負起社會責任，更須以教育者的道德標準要求自己。

下次校務會議持續倡議校務公開透明 包含採訪與直播

聲明也說，此次禁止媒體的決議是學生代表的策略錯誤，原先想要凸顯校方對學生和媒體間雙重標準的荒謬，不料卻讓校方得以藉此順水推舟把持會議的詮釋權。學生代表說，將負起責任，在下次校務會議中持續倡議校務的公開透明，包含採訪與直播等，也呼籲各代表更應為自己在會議上的言論負責，校務會議也應公開會議的資訊流通，不應拒絕任何無礙會議進行的傳播手段。

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