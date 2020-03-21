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首頁　>　臺北市

台大校務會議禁媒體採訪 前教長黃榮村開砲：台大走向衰落之路

2020-03-21 17:26:39

〔記者林曉雲／台北報導〕台大校務會議今天投票表決，未來校務會議將不開放媒體採訪。曾任台大教授、前教育部長黃榮村高分貝開砲，台大對台灣民主有貢獻，政治解嚴前後期間，台大校務會議是熱烈討論實質大問題的地方，學生會在1980年代中期以後更積極的參與，記者則是這整股燃燒熱情中不可分割的一部分，台大之所以成為台大，很大原因是因為有這一段作為之故，校務會議作出這樣糊里糊塗的決策，難道要讓台大加速走向衰落之路？

黃榮村表示，他30幾年前就參加台大校務會議，一直到離職進入政府服務，大概有20年之久，那時還在解嚴前後期間，黨外運動風起雲湧，台大校園沒有辜負時代的氛圍，是台灣民主運動的正義堡壘，是傳播新觀念的燈塔，也是師生共同推動參與民主與公民活動的大平台，台大的自由派傳統因之更穩健地建立起來。

黃榮村直指，在這段期間，校務會議是熱烈討論實質大問題的地方，學生會則在1980年代中期以後，有更積極的參與，記者則是這整股燃燒熱情中不可分割的一部分，台大之所以成為台大，很大原因還是因為有這一段作為之故。

黃榮村表示，今天在校務會議通過提案禁止媒體採訪校務會議，而且還是由代表進步力量的學生會提案，簡直匪夷所思。校務會議代表對於這種不合常理的提案，居然未經好好討論，即輕鬆付諸表決，更不可思議的是得到一個大家無法理解的決議，事後深知這是一個荒唐事件，也沒有人願意負這個責任，他不禁要反問這是龍頭大學台大嗎？

黃榮村說，1949年到1987年之間，台灣政治戒嚴，但至少台大校園文風鼎盛，熱情追逐雖已有時差，但仍具有啟發性的國際思潮，大學也不時扮演正義堡壘與觀念燈塔的角色，對台灣民主運動確有貢獻。但至現代，學風丕變，追求學術卓越與辦學績效，大學傳統功能已不易再度彰顯，因此更需要提防不要讓台大糊裡糊塗的，做出影響深遠的負面或無厘頭決定，走上衰落之路。

黃榮村語重心長表示，台大可以因觀點與意識形態的不同，互相做出論述對抗與決定，但像今天這樣糊里糊塗做出決策，難道要讓台大加速走向衰落之路？近代歷史上不是沒有這種著名大學急速衰落的例子，台大師生不能掉以輕心，建議儘快提出補救之道。

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