武漢肺炎》安啦！政院協調賣場 米、衛生紙、泡麵等物資不漲

行政院由消保處邀集6大賣場業者溝通，業者承諾衛生紙等民生物資不會漲價，而在經濟部協調下，已有家樂福、愛買、好市多、大潤發、全聯等5家賣場實施衛生紙一人限買一串的措施。（圖取自經濟部臉書）

2020-03-21 16:57:36

〔記者李欣芳／台北報導〕武漢肺炎疫情挑戰轉趨嚴峻，連日來許多民眾湧入各大賣場民眾搶購民生物資，行政院目前密切監控各地民生物資購買狀況，據悉，政院並由消保處20日邀集6大賣場業者溝通，業者承諾米、衛生紙、泡麵等民生物資在疫情期間都不會漲價也不囤貨。

而在經濟部協調下，目前已有家樂福、愛買、好市多、大潤發、全聯等5家賣場實施衛生紙一人限買一串的措施，不過，在今天限購令公告後，有的民眾乾脆號召幾個家人或全家人出動，或者重覆排隊結帳以便多買幾串，上有政策、下有對策。

面對衛生紙之亂再起，行政院知情官員今天坦言說，目前衛生紙的貨源供應雖然充足，但搶購的問題確實較為棘手，這次民間再次搶購衛生紙，由於這已非首次搶購潮，彰顯整個衛生紙搶購文化的問題。另一方面，由於近日境外移入確診病例激增，由於國外例子顯示衛生紙引發搶購潮，也引發國內民眾的預期搶購心理。

政院官員表示，先前行政院消保處就已邀請各大賣場業者座談，業者承諾在疫情期間賣場的衛生紙等民生物資不會漲價，消保處20日又邀集家樂福、頂好、愛買、好市多、大潤發、全聯等6大賣場業者溝通，業者再次承諾米、衛生紙、泡麵等民生物資在疫情期間都不會漲價，同時也不會囤貨，消費者可以安心，不必恐慌。

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