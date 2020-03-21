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首頁　>　臺北市

北部停課高中生幫阿嬤賣麵 陳時中：自主健康管理禁非必要外出

北部一所高中爆發群聚感染停課，但傳出有學生本應自主健康管理卻到阿嬤的麵店幫忙，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該學生屬於自主健康管理案例，但是也禁止非必要外出，不管賣麵或賣什麼東西都不行，如果有人是違反居家檢疫規定，就是罰10萬以上、100萬元以下。（記者陳志曲攝）

北部一所高中爆發群聚感染停課，但傳出有學生本應自主健康管理卻到阿嬤的麵店幫忙，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該學生屬於自主健康管理案例，但是也禁止非必要外出，不管賣麵或賣什麼東西都不行，如果有人是違反居家檢疫規定，就是罰10萬以上、100萬元以下。（記者陳志曲攝）

2020-03-21 16:26:28

〔記者簡惠茹／台北報導〕北部一所高中爆發群聚感染停課，但傳出有學生本應自主健康管理卻到阿嬤的麵店幫忙，疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該學生屬於自主健康管理案例，但是也禁止非必要外出，不管賣麵或賣什麼東西都不行，如果有人是違反居家檢疫規定，就是罰10萬以上、100萬元以下。

有關北部群聚感染高中的學生，全校從20日至27日全面停課，停課其他班的學生則在家中自主健康管理，但是卻傳出有學生到麵店幫忙，陳時中昨天在記者會中說明，該學生屬自主健康管理，但在餐飲業服務確實不宜，民眾可以檢舉。

陳時中今天在記者會中再度重申，自主健康管理禁止非必要外出，有必要才能外出，跟家人都希望保持距離，如果有其它人因為賣麵或賣其他東西違反居家檢疫規定，會面臨10萬以上、100萬元以下罰鍰。

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