武漢肺炎》何不學韓國普遍篩檢？ 陳時中：避免偽陰性趴趴走

韓國對民眾做普遍篩檢，做了數十萬人次的檢驗，相較台灣每天僅檢驗一千多人次，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，台灣的作法是針對有症狀、高風險者做篩檢，避免偽陰性、若陽性能有效隔離，避免偽陰性卻帶病毒者到處趴趴走。（記者陳志曲攝）

2020-03-21 16:00:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕韓國對民眾做普遍篩檢，做了數十萬人次的檢驗，相較台灣每天僅檢驗一千多人次，還曾被質疑是否「不驗就沒確診」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，台灣的作法是針對有症狀、高風險者做篩檢，避免偽陰性、若陽性能有效隔離，避免偽陰性卻帶病毒者到處趴趴走。

陳時中說，韓國跟我國的篩檢策略不同，在於他們是普遍篩檢，而我們是要有特定風險條件不同才去篩。韓國的問題是若病患體內病毒量不夠、可能篩出來是陰性，結果病患認為沒染病，反而到處跑，最後就把病毒帶出去。

而台灣的作法是當有症狀時再採檢，病毒量夠檢驗較準，一旦確診就能隔離診治，反而能將真正的病患趕快隔離好，避免讓病毒到處散播。

陳時中說，舉個極端的例子就是郵輪鑽石公主號的狀況，上面有幾千名遊客，日本最後決定替所有人普篩，但很多人篩檢沒事後就離開到處走，反而在船上走，沒有適度的分流和隔離，結果讓越來越多人被感染。

陳時中說，我們現在的通報採檢條件放很寬了，只要有相關症狀醫院就能通報採檢，之後關鍵在於採檢後檢驗的速度夠不夠快，以及民眾是否能完全遵從居家檢疫的規定。

至於哪種政策較好？陳時中說，這要等疫情漸漸過去、數據都出來後，大家就會開始慢慢探討，包括學術、公共衛生領域都會討論，而目前只能依照科學證據和學者專家的判斷來做當下的決定。

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