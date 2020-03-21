為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺北市

武漢肺炎》何不學韓國普遍篩檢？ 陳時中：避免偽陰性趴趴走

韓國對民眾做普遍篩檢，做了數十萬人次的檢驗，相較台灣每天僅檢驗一千多人次，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，台灣的作法是針對有症狀、高風險者做篩檢，避免偽陰性、若陽性能有效隔離，避免偽陰性卻帶病毒者到處趴趴走。（記者陳志曲攝）

韓國對民眾做普遍篩檢，做了數十萬人次的檢驗，相較台灣每天僅檢驗一千多人次，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，台灣的作法是針對有症狀、高風險者做篩檢，避免偽陰性、若陽性能有效隔離，避免偽陰性卻帶病毒者到處趴趴走。（記者陳志曲攝）

2020-03-21 16:00:05

〔記者吳亮儀／台北報導〕韓國對民眾做普遍篩檢，做了數十萬人次的檢驗，相較台灣每天僅檢驗一千多人次，還曾被質疑是否「不驗就沒確診」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，台灣的作法是針對有症狀、高風險者做篩檢，避免偽陰性、若陽性能有效隔離，避免偽陰性卻帶病毒者到處趴趴走。

陳時中說，韓國跟我國的篩檢策略不同，在於他們是普遍篩檢，而我們是要有特定風險條件不同才去篩。韓國的問題是若病患體內病毒量不夠、可能篩出來是陰性，結果病患認為沒染病，反而到處跑，最後就把病毒帶出去。

而台灣的作法是當有症狀時再採檢，病毒量夠檢驗較準，一旦確診就能隔離診治，反而能將真正的病患趕快隔離好，避免讓病毒到處散播。

陳時中說，舉個極端的例子就是郵輪鑽石公主號的狀況，上面有幾千名遊客，日本最後決定替所有人普篩，但很多人篩檢沒事後就離開到處走，反而在船上走，沒有適度的分流和隔離，結果讓越來越多人被感染。

陳時中說，我們現在的通報採檢條件放很寬了，只要有相關症狀醫院就能通報採檢，之後關鍵在於採檢後檢驗的速度夠不夠快，以及民眾是否能完全遵從居家檢疫的規定。

至於哪種政策較好？陳時中說，這要等疫情漸漸過去、數據都出來後，大家就會開始慢慢探討，包括學術、公共衛生領域都會討論，而目前只能依照科學證據和學者專家的判斷來做當下的決定。

相關新聞請見︰

武漢肺炎懶人包》傳染途徑、預防措施看這裡
「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
武漢肺炎》台灣增18例！全球累積273580例 死亡11311例
2020-03-21 16:15

武漢肺炎》台灣增18例！全球累積273580例 死亡11311例
武漢肺炎》5000多人昨返台 陳時中：未來回國人數會逐漸遞減
2020-03-21 14:49

武漢肺炎》5000多人昨返台 陳時中：未來回國人數會逐漸遞減
武漢肺炎》3/8至3/18自美國、東亞入境曾就醫 約3千人將回溯採檢
2020-03-21 14:38

武漢肺炎》3/8至3/18自美國、東亞入境曾就醫 約3千人將回溯採檢
武漢肺炎》台灣今再增18例境外移入 旅遊、就學佔多數
2020-03-21 14:31

武漢肺炎》台灣今再增18例境外移入 旅遊、就學佔多數
台南北區鄭仔寮特區 成房市交易熱點

台南北區鄭仔寮特區 成房市交易熱點
臺北市今日熱門
2020-03-18 19:08

武漢肺炎》國內暴增23例達百例 2例本土、21例境外移入 影片

2020-03-15 10:28

武漢肺炎》大快人心！逼藥師磕頭下跪 婦人被依兩罪移送嚴懲

2020-03-15 14:48

北部高中生確診全班停課 陳時中：接觸者較多令人擔心 影片

2020-03-16 22:24

求救！ 北非摩洛哥鎖國 台灣10團受困無法返國

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播