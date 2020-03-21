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武漢肺炎》台灣小姐全英宣傳台防疫措施 外國人大喊「好羨慕」

邱怡澍去年代表台灣參加國際選美比賽，以一身「超台味」三太子國服驚艷全場。（邱怡澍提供）

邱怡澍去年代表台灣參加國際選美比賽，以一身「超台味」三太子國服驚艷全場。（邱怡澍提供）

2020-03-21 15:46:10

〔記者羅綺／台北報導〕去年代表台灣參加國際選美比賽，以一身「超台味」三太子國服驚艷全場的邱怡澍，這次在武漢肺炎防疫戰中，透過拍攝全英文影片，詳細講解台灣的防疫措施，讓不少外國人大喊「好羨慕」。

邱怡澍表示，雖然目前台灣依舊面臨險峻的疫情，但相較於其他國家，台灣防疫措施相當完善；但卻有些國際友人不清楚台灣的狀況，甚至認為台灣應該屬於「重災區」，因此冒出透過影片講解台灣現狀的想法。

邱怡澍曾赴德國當交換生，結識來自各國的朋友，但這次疫情中，有義大利、西班牙、法國醫學相關科系的朋友向她說，「依照醫學專業，戴口罩無法保護自身不受病毒威脅，且醫師們都對疫情保持樂觀態度，不用太過緊張」，讓邱怡澍驚訝不已；但沒多久後，歐洲疫情蔓延，多個城市宣布封城隔離。

邱怡澍指出，看到身邊友人的經驗，因此想將台灣的防疫作為傳播出去；短短10分鐘的英文影片，背後卻是她相近2個禮拜的心血，從資料搜集、英文翻譯到影片拍攝，全是她一手包辦；且由於疫情天天都在變化，影片內容更新過無數次。

邱怡澍的影片被眾多國內外網友分享，包括前外交官劉仕傑及各國選美皇后均紛紛轉貼，獲得廣大迴響。邱怡澍說，自己不是醫護人員，無法在防疫上做出實質的貢獻，因此希望用影片的方式，讓世界看見台灣。

邱怡澍表示，接下來將與10個不同國家的友人共同搜集當地的疫情狀況與防疫措施，儼然成為民間版「WHO」。

除了各國佳麗轉貼邱怡澍的影片，國際選美小姐官方粉絲專頁也轉發。（圖片擷取自國際選美小姐粉絲專頁）

除了各國佳麗轉貼邱怡澍的影片，國際選美小姐官方粉絲專頁也轉發。（圖片擷取自國際選美小姐粉絲專頁）

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