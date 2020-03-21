武漢肺炎》菲律賓疫情煞不住 單日暴增32例確診 漢學泰斗染疫亡

菲律賓疫情煞不住，衛生部長今日中午宣布新增32例確診、1例死亡案例，當地媒體表示，該死亡案例是長期研究中菲關係，並維護中南海主權的漢學泰斗巴維拉（Aileen S.P. Baviera）。（翻攝自Twitter）

2020-03-21 16:36:39

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎疫情全球爆發，菲律賓雖早已對馬尼拉大都會區實施封閉管理，但疫情明顯煞不住。今日中午菲律賓衛生部副部長維赫利（Maria Rosario Vergeire）宣布單日新增32例確診案例，外加1例死亡，目前已累計262例確診、19人死亡。當地媒體報導，該死亡案例是長期研究中、美、菲關係，並關注中南海主權問題的知名學者巴維拉（Aileen S.P. Baviera），恐使未來中菲關係產生變化。

綜合外媒報導，菲律賓首都馬尼拉嚴封城，甚至祭出「宵禁」防堵疫情，但確診人數遲遲未下降，今日中午菲國衛生部公布單日新增32例確診案例，外加1例死亡案例，雖政府未多做說明，但菲律賓大學迪里曼分校今早在臉書上發文哀悼，證實該校的亞洲中心主任、現年60歲的巴維拉教授於凌晨4點左右，因感染武漢肺炎，不幸於聖札羅（San Lazaro）醫院病逝。

據當地媒體報導，巴維拉教授是菲律賓大學亞洲中心的院長，長期研究中菲關係，並對中南海主權爭議發聲，是菲律賓國內備受尊敬的學者，對中菲外交政策。據悉，她不久前曾前往法國巴黎，當地媒體相信，她是在當地染上病毒。

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