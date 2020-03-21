警署已送辦囤積口罩7件7人 查扣2萬9000多片

警署全面嚴查哄抬囤積防疫物資，至今查察囤積口罩計7件、7人。（記者邱俊福翻攝）

2020-03-21 15:26:43

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署在衛生福利部1月30日徵用調配口罩作為疫情應變物資與行政院將一般醫用口罩及外科手術口罩公告為生活必需用品後，即通令各警察機關全面嚴查哄抬囤積防疫物資，經統計至今，偵辦囤積口罩移送檢察機關共7件、7人，查扣口罩2萬9000多片，尚有22件偵辦中。

警政署表示，隨我國疫情逐漸升溫，政府為展現有效提升各項防疫作為及決心，頒訂「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」，其中第12條乃就「哄抬價格或囤積防疫物資」的犯罪刑責範圍擴大，同時處罰未遂犯，其目的在廣泛防範並遏止這類案件發生，更有助於警方查緝國人囤積哄抬防疫物資，擴大打擊成效。

警政署表示，口罩為公告防疫物資外，政府更於本月18日公告領有藥品許可證的藥用酒精、防疫清潔用酒精、領有藥品許可證的乾洗手及額溫槍等也為防疫物資，除貫徹政府「防疫視同作戰」、「防疫不容有破口」的決心外，更呼籲不肖業者切勿心存僥倖，利用疫情變化囤積哄抬政府公告的防疫物資。（16:05更新）

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