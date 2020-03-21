防疫關鍵期 蘇揆要各部會螺絲不能鬆

行政院長蘇貞昌鑑於目前是防疫關鍵期，已指示各部會面對防疫挑戰必須戰戰兢兢、螺絲不能鬆，要做好全面境管、徹底落實隔離與檢疫、做好衛教宣導等措施。（資料照）

2020-03-21 15:04:43

〔記者李欣芳／台北報導〕連日來武漢肺炎疫情伴隨歐美等境外移入的確診病例激增，台灣進入疫情第二波高峰期，蔡英文總統19日在總統府發表公開談話，直言未來14天是防疫關鍵期，呼籲國人全力配合防疫指揮中心規定，據悉，行政院長蘇貞昌鑑於目前是防疫關鍵期，已指示各部會面對防疫挑戰必須戰戰兢兢、螺絲不能鬆，要做好全面境管、徹底落實隔離與檢疫、做好衛教宣導等措施。

蘇內閣在這段防疫關鍵期主要的措施包括，在防疫方面，19日起實施全國境管，非本國籍人員一律限制入境。不分國籍，所有入境者一律居家檢疫14天；確診者落實徹底隔離，需要居家檢疫者也要徹底落實檢疫；透過防疫宣導短片，做好衛教，同時積極打擊有關疫情的假訊息。

另外，在經濟情勢方面，蘇內閣則全力穩定國內股匯市，授權國安基金機動進場護台股。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天受訪表示，因應疫情進入第二波高峰期，自蔡總統19日發表公開談話當天起的未來14天之內，是歐美等境外移入個案的潛伏期，因此是防疫關鍵期，這段期間各部會要做好緊密聯繫。

Kolas說，有關防疫的隔離與檢疫，除了衛福部的追縱，若發現被隔離與檢疫者外出趴趴走，也須動員警政署、移民署相關單位的人力，這需要各部會的密切聯擊與共同協力，因此院長在院會要求，防疫關鍵期各部會必須戰戰兢兢面對、螺絲不能鬆。

一位政府官員評估，由於政府已自19日起實施全國境管，接下來14天的防疫關鍵期，台灣的確診病例應可逐漸減少。

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