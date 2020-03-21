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首頁　>　臺北市

3/8至3/18自美國、東亞入境曾就醫 約3千人將回溯採檢

中央流行疫情指揮中心今天表示，因近期國內境外移入個案數攀升，將往回追溯3月8日至18日間，自美國、東亞國家入境後曾就醫者約3000筆，通知即刻起居家檢疫，並進行COVID-19（武漢肺炎）病毒檢驗。（資料照）

中央流行疫情指揮中心今天表示，因近期國內境外移入個案數攀升，將往回追溯3月8日至18日間，自美國、東亞國家入境後曾就醫者約3000筆，通知即刻起居家檢疫，並進行COVID-19（武漢肺炎）病毒檢驗。（資料照）

2020-03-21 14:38:47

〔記者簡惠茹／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今天宣布，3月8日至18日自美國、東亞入境有症狀者將居家檢疫並安排採檢。

中央流行疫情指揮中心今天表示，因近期國內境外移入個案數攀升，將往回追溯3月8日至18日間，自美國、東亞國家入境後曾就醫者約3000筆，通知即刻起居家檢疫，並進行COVID-19（武漢肺炎）病毒檢驗。

指揮中心進一步表示，已主動勾稽健保系統，調查這段期間自上述國家返國後曾就醫，並有上呼吸道症狀者，將透過簡訊通知該民眾即刻配合居家檢疫，同時主動聯繫地方衛生局或1922防疫專線，安排相關採檢措施；若民眾入境後曾就醫，但尚未收到簡訊，亦請主動聯絡當地衛生局及配合相關措施。

指揮官陳時中表示，前兩天對於歐洲和中東回來者，召回居家檢疫並採檢，相對其他國家，歐洲中亞疫情快速進展國家外，美國和東亞回來有就醫紀錄者要召回居家檢疫並安排採檢，大約3000人，今天下午開始作業。

陳時中指出，呼籲相關民眾盡速撥打1922聯絡，衛生局會安排後續作業 ，中心也會發出電話簡訊提醒，關懷中心會掌握資料逐一通知，觀察期希望把可能的案例，跟社會稍微區隔進一步採驗。

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